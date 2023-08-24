Simply NUC 发布 Onyx 迷你主机：最高酷睿 i9-13900H、96GB DDR5 内存

IT之家 8 月 24 日消息，海外迷你主机厂商 Simply NUC 今天发布了 4*4 NUC 主机 Onyx，将于 8 月 29 日接受预订，起售价为 699 美元（IT之家备注：当前约 5089 元人民币）。

Onyx 主机最高可配备 45W 的英特尔酷睿 i9-13900H 处理器，此外还支持最高 96GB 的 DDR5-5200 内存。

该主机内部配备 2.5 英寸硬盘托架和支持 M.2 SSD，存储容量最高可以提供 16TB。

Simply NUC 表示后续将会推出不含 2.5 英寸硬盘托架的版本，但目前尚不清楚具体推出时间。

SimplyNUC Onyx 在端口方面配备了 1 个 2.5 GbE 网络端口、两个 HDMI 2.1 端口和两个 20 Gbps USB 4 端口，最高支持外接 4 台显示器。

此外该主机还配备四个 USB Type-A 端口，一个 3.5m 组合音频插孔，以及一个 19V 电源的 DC 电源输入。

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