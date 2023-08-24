机械师创物者 Mini 主机配置上新：R5 6600H 处理器，到手价 1499 元起

IT之家 8 月 24 日消息，机械师今日宣布创物者 Mini 主机新增 AMD R5 6600H 处理器版本，拼多多百亿补贴到手价 1499 元起，今日正式开售。
创物者 Mini 主机 R5 版体积为 131*131*43mm，主机净重 398g，采用圆角设计语言搭配星辉银配色，带来金属光泽与质感。新版本搭载 AMD R5 6600H 处理器，采用 6 核心 12 线程，单核 MAX 加速频率为 4.5GHz，显卡采用 AMD Radeon 660M。
这款新机采用公规存储设计，支持双 SO-DIMM 内存插槽以及 PCle4.0 NVMe M.2 高速固态硬盘。此外，该产品还配备全功能 USB 4+DP1.4+HDMI2.0 + 双 2.5G 网口 + 3.5mm 耳机接口。
其他配置方面，创物者 Mini 主机 R5 版支持 WiFi6、蓝牙 5.3，可实现三屏输出、外接显卡、壁挂支持便携屏一线连、双网口进阶拓展等功能。
IT之家附创物者 Mini 主机 R5 版售价：
无内存硬盘首发价 1799 元，百亿补贴到手价 1499 元
16GB DDR5+1TB SSD 首发价 2299 元，百亿补贴到手价 1999 元
32GB DDR5+1TB SSD 首发价 2599 元，百亿补贴到手价 2299 元
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