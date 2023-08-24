请升级 6.23 及更高版本，WinRAR 压缩软件再披露高危漏洞

IT之家 8 月 24 日消息，继 Zero Day Initiative（ZDI）之后，安全公司 Group-IB 昨天发布博文，披露了存在于 WinRAR 压缩软件中的零日漏洞 CVE-2023-38831，已经在 6.23 版本中修复。

ZDI 此前曝光的零日漏洞追踪编号为 CVE-2023-40477，CVSS 评分为 7.8 分（总分 10 分，分数越高代表破坏力越大），黑客可以利用该漏洞创建 RAR 文件，受害者一旦解压该文件，系统就会被感染，黑客就能远程执行任意代码。

Group-IB 今天曝光的 CVE-2023-38831 零日漏洞最早可以追溯到今年 4 月，相关证据表明 DarkMe，GuLoader 和 Remcos RAT 等恶意软件家族，已经利用该漏洞进行分发。

报告称攻击者利用该漏洞创建恶意的 .RAR 和.ZIP 压缩文件，这些文件包含 JPG（.jpg）图像、文本文件（.txt）或 PDF（.pdf）文档等看似无害的文件。

用户一旦解压这些文件，就会通过脚本在设备上安装恶意软件，目前调查结果显示至少在 8 个交易社区上分发，至少有 130 台设备受到感染，目前无法确认受损情况。

IT之家在此附上报告原文，感兴趣的用户可以深入阅读，推荐使用 WinRAR 的用户尽快升级，避免受到该问题影响，下载地址：https://www.win-rar.com/download.html。

相关阅读：

《请尽快升级 WinRAR 至 6.23 及更高版本，新漏洞可远程执行任意代码》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。