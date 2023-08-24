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外星人推出 AW2524HF 显示屏：500Hz 刷新率 + AMD Freesync Premium，售价 649 美元

2023/8/24 14:40:59 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，外星人近日公布全新的 AW2524HF IPS 游戏显示屏，支持 AMD Freesync Premium 和 500Hz 刷新率。

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AW2524HF 显示屏配备 24.5 英寸 FAST  IPS 面板，分辨率为 1920x1080（FHD），支持 500Hz 刷新率（原生 480Hz），AMD FreeSync Premium 和 VESA Adaptive-Sync 自适应同步认证可确保即使在快速动作游戏中也能实现无撕裂和无卡顿的游戏，灰阶响应时间仅 0.5ms（OC）。

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这款显示器具有 sRGB 99% 的色彩覆盖率，并支持使用 HDR10 显示并获得 TÜV 低蓝光认证，屏幕亮度达 400 cd / m2。

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在 I / O 接口方面，该产品背面有 2 个 DP 1.4，1 个 HDMI 2.1 和 5 个 USB 3.2 Gen1 端口。显示器具有 178 度垂直 / 水平视角，并支持倾斜、旋转和内置电缆管理。

外星人 AW2524HF 显示器计划于 9 月 12 日在全球发布，首发价格为 649.99 美元（IT之家备注：当前约 4732 元人民币）。

值得一提的是，外星人曾在今年 2 月推出一款 AW2524H 显示器，同样支持 500Hz 刷新率，但是不支持 AMD Freesync Premium 以及 HDMI 2.1 接口。

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