Xbox 第一方游戏《Towerborne》情报公开：四人合作、易上手有深度

IT之家 8 月 24 日消息，开发商 Stoic 此前公布了 Xbox 第一方作品《Towerborne》，本作开发商 Stoic 的联合创始人兼首席创意官 Arnie Jorgensen 今日在接受外媒 Xbox Wire 采访时，透露了游戏的最新情报，IT之家整理已知内容如下：
1、《Towerborne》是一款格斗风动作角色扮演游戏，玩家将作为一个重生自灵界的英灵战士，击败怪物守护人类。
2、本作支持单人游戏以及最多 4 人的合作体验。
3、本作创作风格继承了此前的 《旗帜的传说》，故画面似动画一样精美。
4、本作使用虛幻引擎打造，这样不仅有着更现代的外观，并且易于后续更新。游戏各赛季将引入全新内容，包括新地图、新敌人、新技能以及新传说等。
5、本作的特点是“易上手”，具有“十足的策略性”。负责本作战斗设计的团队宣称“有过各种类型作品的制作经验”。
6、在游戏中大地图是探索这个世界的主要方式，从安全的钟楼出发，再到荒野与敌人战斗、探索、BOSS 战以及获得奖励，最终解锁通往更危险的道路。
据悉，《Towerborne》 将于 2024 年登录 PC (Windows 商店 / Steam）、Xbox Series X|S 平台，首发进入 XGP。
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