Xbox 第一方游戏《Towerborne》情报公开：四人合作、易上手有深度

1、《Towerborne》是一款格斗风动作角色扮演游戏，玩家将作为一个重生自灵界的英灵战士，击败怪物守护人类。

2、本作支持单人游戏以及最多 4 人的合作体验。

3、本作创作风格继承了此前的 《旗帜的传说》，故画面似动画一样精美。

4、本作使用虛幻引擎打造，这样不仅有着更现代的外观，并且易于后续更新。游戏各赛季将引入全新内容，包括新地图、新敌人、新技能以及新传说等。

5、本作的特点是“易上手”，具有“十足的策略性”。负责本作战斗设计的团队宣称“有过各种类型作品的制作经验”。