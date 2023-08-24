网易云音乐 2023 上半年经调整净利润 3.32 亿元同比扭亏为盈，月活用户突破 2 亿

IT之家 8 月 24 日消息，网易云音乐今日在港交所发布公告，上半年收入约 39.08 亿元，同比减少 8.2%；经调整净利润 3.32 亿元，上年同期净亏损 2.17 亿元。IT之家附主要业绩表如下：

2023 年上半年，网易云音乐持续提高以音乐为中心的变现能力及有效的利润率，得益于订阅会员的显著增长，以及运营效率及成本结构的优化，2023 年上半年毛利率飙升至 24.7%，2022 年同期为 12.6%。

财报显示，2023 年上半年网易云音乐在线音乐服务月活跃用户数增长至 2.067 亿人，同比增长 13.7%；在线音乐服务月付费用户数达 4175 万人，同比增长 11%。得益于会员规模的扩大及每付费用户收入增长，上半年会员订阅收入增长 16.7%，在线音乐服务每月每付费用户收入提升至 6.8 元。

财报还称，上半年在线音乐服务收入达 20.21 亿元，同比增长 13.3%；社交娱乐服务及其他收入为 18.9 亿元，社交娱乐服务月付费用户数增长至 150 万人。2023 年上半年盈利能力显著改善，得益于平台规模扩大及成本优化及收入分成比例的调整，毛利率由 2022 年上半年的 12.6% 飆升至 2023 年上半年的 24.7%。

截至 2023 年上半年，网易云音乐的内容库包含 1.36 亿首音乐曲目，包括来自知名厂牌及原创音乐人的音乐。到 2023 年 6 月，平台原创音乐人数量超 64.6 万；共创作了约 280 万首音乐曲目。

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