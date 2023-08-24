【IT之家评测室】微星雷影 17 体验评测，这一次微星带头开卷性价比

熟悉微星笔记本产品的小伙伴都知道，他们家的产品主打高端，但是最近微星却推出了一款首发只要 8499 元的性能小钢炮，它就是咱今天的主角 —— 雷影 17，处理器和显卡分别选择旗舰定位的锐龙 9 7945HX 和甜品定位的移动版 RTX4060，这个组合听起来有点香啊，实际表现如何咱们一测便知。

外观与设计

包装内除了电脑本体，就是 240W 电源适配器和说明书、保修卡，适配器体积不大也不重，这点是 OK 的。

微星雷影 17 整体的设计风格延续了其粗犷凌厉的机身线条和深沉纯黑的涂装处理，A 壳表面依旧是金属喷砂工艺，摸起来舒服但比较沾染指纹。由于采用了 17 寸机身，所以在重量和厚度上微星雷影 17 没什么优势，机身最薄和最厚处分别达到了 23.12mm 和 27.83mm，重量也来到了 2.8KG 左右。

A 面中间是一个面积不大的雷影 Logo，和其它系列标志性的龙盾 Logo 相比要更低调，靠近背部两侧的转轴部分做了“龙骨”的不规则凸起造型，并且官方声称其转轴部分采用了新的 Axis Pro 不锈钢转轴，单手开合的阻尼感更加适中和丝滑。

掀开 A 面，B 面是一块 17.3 英寸屏幕，3 面窄边设计，下巴较宽且居中位置有一个亮面的 MSI Logo，整个屏幕边框略高于屏幕，C 面键盘也采用下沉式设计，因此没有加入垫高胶条。

屏幕边框额头正中间是一颗 720P 的摄像头，支持自动对焦并适配了钉钉、腾讯会议、微信视频等主流软件，对在线会议、视频网课等场景有一定帮助。

硬件上，这块釉月屏采用了微星第二代全面屏技术，拥有 2560*1440 的 2.5K 分辨率，240Hz 刷新率以及 100% DCI-P3 色域。

经过实测，这块屏幕的色域表现不错，色域容积基本都接近或超过 100%，色域覆盖上 sRGB 和 DCI-P3 色域都接近 100%，Adobe RGB 略少一点，但也达到了 86.6%。

不过，在默认设置下的色准表现一般，平均 Delta E≈3.21，最大 Delta E 为 7.52。拿来打游戏问题不大，但是用来办公还是稍微逊色了点。

不过，微星官网有提供一款屏幕色彩管理软件，MSI True Color，目前版本是 4.0，下载这款软件后，它默认会开机自启动，用户可通过软件主页面一键切换 sRGB、Adobe RGB 以及 Display P3 色域，每个色域还支持选项丰富的自定义调节。另外还有多种针对细分使用场景的显示模式，总之使用这款软件就可以对微星雷影 17 的屏幕进行色彩管理了。

通过色域切换，对应的色域容积和色域覆盖也会有所变化，所以接着我们测试了一下不同色域下的色准表现。

sRGB 色准

Display P3 色准

令人欣慰的是，在 sRGB 和 Display P3 两种色域下，色准表现改善明显，完全能够应付办公和基础设计、剪辑等生产力场景了。

接着看 C 面，键盘区域享受到大尺寸机身的优势，SinkZone 下沉式设计加上自带小键盘区，方向键也是全高的，键盘布局非常完整。细节方面，微星舍弃掉了一个 Fn 按键，对左 Ctrl 键进行加长，以便更好服务于电竞游戏。

键帽表面有做细磨砂涂层处理，触感更加防滑，一定程度上减少指纹沾染。

灯光方面，微星选择与赛睿合作，定制了单键 RGB 的背光效果，可通过 Mystic Light 对灯效和灯光同步进行自定义，甚至每一颗按键都可以单独设置灯效。

触控板面积不算很大，位置偏左，表面涂层非常光滑但比较沾指纹。触控板采用全域按压设计，左右半边分别对应鼠标左右键，按压反馈清脆适中。

机身 D 面的设计中规中矩，大面积的进气孔左右排布对称规整，上下两条贯穿式的垫高胶条非常防滑。不过，底壳上的螺丝孔非常多，卡扣同样不少，所以如果要拆卸加装配件操作时还是要小心点。

接口方面，微星雷影 17 采用了 3 面环绕布局，左侧依次是防盗锁孔，左散热口，一个 USB3.2 Gen Type-A 口，一个 USB3.2 Gen2 Type-C 口（支持 PD 充电和 DP 输入），一个 3.5mm 音频接口以及左扬声器开孔。

右侧依次是右散热口，2 个 USB3.2 Gen1 Type-A 口以及一个右扬声器开孔。

机身背面还有 2 组散热开口，一个 MiniDP 接口，一个 RJ45 网口，一个 HDMI2.1 接口以及电源接口，整体的接口数量和类型都比较丰富，无需担心设备扩展性。

硬件和烤机

微星雷影 17 这次搭载了 AMD 目前移动端最强旗舰处理器之一的锐龙 9 7945HX，Zen4 架构，台积电 5nm FinFET 工艺，拥有 16 核 32 线程，核心频率可达 5.4GHz，设计 TDP 为 55-75W，L2+L3 缓存更是达到了 80MB，从定位上可以说对标了英特尔的 i9-13980HX。

显卡方面则采用了 NVIDIA GeForce RTX4060 这块甜品卡，它配备了 3072 个 CUDA 核心，搭载 128bit 8GB GDDR6 显存，并且通过 Dynamic Boost 技术，可以达到 140W 的功耗释放。处理器和显卡这两大硬件规格还是比较强的，那么微星雷影 17 的散热堆料又如何呢，为此我们也进行了拆机。

通过拆机可以看到，微星雷影 17 这次采用了双风扇，6 热管的微星酷寒散热系统，CPU 和 GPU 部分被热管覆盖得满满当当。

风扇部分，2 个无双风扇采用了高风流疾风扇叶，扇叶数量较多，内部还做了增强风压轴承降噪设计，确保稳定性和持久性。

在散热模组的下方，左右黑色区域分别是增加了屏蔽罩的双内存插槽和双 M.2 固态插槽，标配的内存是单根 16GB DDR5 5600MHz 内存，不过我们手上这台已经扩展到了双通道 32GB，以便更好展示其性能表现，也方便有扩展需求的用户进行参考，硬盘方面则是单根 1TB 容量的三星 PM9A1 固态。

经过实测，内存读写速度分别达到了 62003MB/s和 61927MB/s。

固态方面，读写速度分别为 6679MB/s和 4940MB/s。

右侧风扇下方还有一块高通 Fast Connect 7800 无线网卡，也是目前唯一采用 Wi-Fi7 规格的网卡，支持最高 5.8Gbps 的峰值速度，对网速要求较高的用户绝对是个好东西。

接下来让我们实际烤机来测试一下。室温 24 度环境下，首先单烤 FPU，CPU 功耗最终稳定在 86W，平均温度 86.5 度，CPU 核心频率 3.7GHz。CPU 的单烤表现相对微星之前极致性能调校的产品，在性能调度上比较保守。不过，微星官方宣称这样做的目的其实是为了确保高负载下更低的温度表现，也能让 7945HX 的工作温度更低，发挥更加稳定持久。

接着是单烤 FurMark，平均功耗 140W，显卡温度 81.9 度，显卡核心频率在 2370MHz 左右，毫无疑问是满血的 RTX4060，至于实际的性能表现，后面会给大家带来游戏实测。

跑分与游戏

看完了拆解与烤机，我们再通过实际的跑分和游戏测试，看看这台微星雷影 17 在实际使用中的体验如何。

测试环境均在 24° 的空调办公室内，并且在 MSI Center 中选择狂暴模式，显卡选择独显直连模式。

首先是 CineBench 环节，在 R23 测试中微星雷影 17 上的这颗锐龙 9 7945HX 单核成绩 1941 分，多核成绩 31796 分。

在 R20 测试中，锐龙 9 7945HX 则跑出了单核 742 分，多核 12382 分的成绩。

再看显卡表现，在 3DMark 的 Time Spy 测试项目中，显卡分数为 10666 分，而在 Fire Strike Extreme 中的显卡得分为 13275 分，放在同为 140W 的 RTX4060 笔记本产品中，这组分数也是比较高的。

理论测试结束后，终于轮到实际游戏测试环节，本次我们选取了 6 款主流游戏进行测试，包括一款在线竞技游戏 CS：GO 和 5 款 3A 单机游戏，其中有对 AMD 平台支持较好的游戏，也有不那么好的。考虑到微星雷影 17 的 2.5K 屏幕与硬件配置，本次测试我们在 1080P 和 2K 分辨率下进行了 2 轮测试，以便充分反映这款产品的性能水平。

在竞技游戏《CS:GO》中，最低特效并开启多核渲染的情况下，微星雷影 17 的 1080P 分辨率下平均帧数可达 713 帧，2K 分辨率可达 561 帧，跑满 240Hz 高刷新率屏幕绰绰有余。

而另外 5 款 3A 单机游戏中，2K 分辨率下微星雷影 17 的帧数基本都能达到 60 帧以上，优化较好的《极限竞速：地平线 5》甚至可以来到 124 帧；而在 1080P 分辨率下，微星雷影 17 的 RTX4060 在 DLSS 技术的加持下，吃性能的游戏逼近百帧，优化好的游戏则会超过 100 帧，玩起来也是非常流畅和爽快。

生产力方面，我们首先测试了代表渲染性能的 V-Ray BenchMark，微星雷影 17 的 CPU 分数高达 23917 分，对比之下 i9-13980HX 的IT之家历史成绩为 22402 分，锐龙 9 7945HX 的表现丝毫不逊于英特尔平台。

显卡方面，代表 CUDA 渲染和光追渲染性能的两项测试中，微星雷影 17 分别获得了 1206 分和 1854 分，相比 i9-13980HX 也略有优势。

Adobe 创意生产套件对硬件的整体性能压力也不容小觑，我们通过 PugetBenchMark 进行测试，在 Premiere Pro 和 PhotoShop 中测试中，微星雷影 17 的成绩为 1397 分和 1200 分，也是不错的水平。

最后来看看续航表现，微星雷影 17 作为一款游戏本，电池容量自然是直接拉满，给到了 99Wh，通过 PC Mark 10 的现代办公续航测试，在 MSI Center 的节能模式下，最终续航时长来到了 5 小时 41 分钟，这个成绩对于一台 17.3 英寸 2K 分辨率屏幕的机器，再结合 7945HX 这样的旗舰硬件，确实是比较理想的水平了。

总结

微星雷影 17 这款产品给人最深的印象无疑是首发 8499 元的价格，第二波预售价格也只要 8799 元，配合它诚意十足的硬件配置，吸引力瞬间就被放大。在我们的测试中，微星雷影 17 的实际表现和体验也没有令人失望，锐龙 9 7945HX+RTX4060 的组合，存储扩展拉满，游戏表现和散热表现也可圈可点，综合来看就是台水桶游戏本，放在同价位中相当能打。

目前来看，微星雷影 17 的首发表现不错，我们可以期待一下它后续的市场反馈，毕竟好产品需要时间来检验。对于微星来说，雷影 17 是一次新的尝试，今后的微星不仅有万元以上的高端游戏本，也有万元内吸引力更强的性价比产品，希望微星再接再厉，继续推出更多利好消费者的“爆款”。

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