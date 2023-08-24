【IT之家开箱】微星雷影17图赏：刚猛硬派，旗舰实力蓄势待发

前不久，微星发布了一款AMD平台的游戏本新品，雷影17。它搭载了锐龙9 7945HX旗舰处理器和RTX4060显卡，配置非常水桶，首发价却只要8499元，堪称性价比爆款，一时间吸引了不少外界关注。IT之家已经拿到了这台笔记本，接下来就给大家带来开箱图赏。 微星雷影 17 采用牛皮纸盒包装，正面印有金属机械风装饰元素，正中间还有一个很大的雷影 Logo。

配件方面，有 240W 电源适配器和说明书保修卡等。240W 适配器的体积较小，接口是微星笔记本专用的扁平口。

微星雷影 17 延续了家族经典的装甲风设计，纯黑金属喷砂材质，转轴处的两个不规则凸起装饰非常显眼。

A 面中心靠下位置有一个面积不大的雷影 Logo，相比微星龙盾 Logo 各有特色，黑色身躯 + 红色眼睛的搭配也很适合游戏本类型的产品。微星雷影 17 此次采用了 Axis Pro 不锈钢转轴，单手开合时的阻尼感更加舒适，支起后的屏幕也更稳固，不易晃动。

微星雷影 17 的 B 面是块 3 面窄边框设计的 17.3 英寸 IPS 屏幕，支持 2.5K 分辨率、240Hz 刷新率以及 100% 的 DCI-P3 色域，屏幕底部边框较宽，中心区域印有亮面质感的 MSI Logo。

微星雷影 17 的屏幕边框顶部搭载了一颗 720P 摄像头，支持自动对焦，适配主流会议和社交软件，如钉钉、腾讯会议、微信视频等，对网课教学和线上视频会议有一定的帮助。

得益于 17 英寸的机身，微星雷影 17 的键盘采用全尺寸设计，自带数字小键盘区和快捷功能区，SinkZone 下沉式设计，方向键也是全高的。微星在加长了左 Ctrl 按键大小，使其更适合在电竞游戏中操作。

微星雷影 17 键帽表面采用磨砂颗粒处理，手感更加亲肤。

灯效方面与赛睿合作，联合定制了单键 RGB 背光，支持在 Mystic Light 中自定义灯光效果和灯光同步。

触控板位置略微偏左，面积不算很大。表面采用光滑图层处理，全域按压，左右区域分别对应鼠标左右键。

微星雷影 17 的 D 面设计中规中矩，大面积的进气开孔可以看到机身内部的两个散热风扇，两条贯穿式的垫高胶条一上一下，表面裸露的螺丝比较多。

接口方面，微星雷影 17 采用了 3 面环绕布局，左侧依次是防盗锁孔，左散热口，一个 USB3.2 Gen1 Type-A 口，一个 USB3.2 Gen2 Type-C 口（支持 PD 充电和 DP 输入），一个 3.5mm 音频接口以及左扬声器开孔。

右侧依次是右散热口，2 个 USB3.2 Gen1 Type-A 口以及一个右扬声器开孔。

机身背面还有2组散热开口，一个MiniDP接口，一个RJ45网口，一个HDMI2.1接口以及电源接口，整体的接口数量和类型都比较丰富，无需担心设备扩展性。

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