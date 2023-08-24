云米 2023 上半年营收 13 亿元同比下降 20%，经调净亏损 5370 万元

IT之家 8 月 24 日消息，云米今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年上半年财报。财报显示，云米 2023 年上半年净营收为 13.044 亿元（约合 1.799 亿美元），而上年同期为 16.364 亿元。归于普通股股东的净亏损为 5490 万元（约合 760 万美元），而上年同期净亏损 8960 万元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为 5370 万元（约合 740 万美元），而上年同期净亏损 7560 万元。

2023 年上半年运营业绩：

累计家庭用户数量达到约 810 万，而 2022 年同期约为 720 万。

至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 22.9%，而 2022 年同期为 22.0%。

2023 年上半年财务业绩：

净营收为 13.044 亿元（约合 1.799 亿美元），而上年同期为 16.364 亿元。

毛利润为 2.868 亿元（约合 3960 万美元），而上年同期为 3.915 亿元。毛利率为 22.0% ，而上年同期为 23.9%。

整体运营开支为 3.618 亿元（约合 4990 万美元），与上年同期的 5.194 亿元相比下滑 30.3%。

研发开支为 1.095 亿元（约合 1510 万美元），与上年同期的 1.587 亿元相比下滑 31.0%。

销售与营销开支为 2.135 亿元（约合 2940 万美元），与上年同期的 3.207 亿元相比下滑 33.4%。

总务与行政开支为 3880 万元（约合 540 万美元），与上年同期的 3990 万元相比下滑 2.8%。

运营亏损 6820 万元（约合 940 万美元），与上年同期的运营亏损 1.209 亿元相比收窄 43.6%。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营亏损 6690 万元（约合 920 万美元），而上年同期运营亏损 1.069 亿元。

归于普通股股东的净亏损为 5490 万元（约合 760 万美元），而上年同期净亏损 8960 万元。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为 5370 万元（约合 740 万美元），而上年同期净亏损 7560 万元。

云米创始人兼首席执行官陈小平表示：“2023 年上半年，受消费者情绪低迷的制约，加上公司的战略调整，我们的总收入为人民币 13 亿元，同比下降 20%，毛利率同比下降 1.9 个百分点。然而，与此同时，我们通过专注于核心产品类别来优化产品组合，使净水产品的收入份额从 2022 年上半年的 17% 增加到 2023 年同期的 22%。我们相信，优化我们的产品组合将有利于我们长期发展的可持续性。此外，我们精简了组织结构，提高了运营效率，2023 年上半年净亏损收窄，运营费用下降 30.3%，净亏损率同比下降 1.4 个百分点。”

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