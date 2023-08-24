北斗卫星助力福建省连江县渔船出海作业：实时定位 3000 余艘渔船、传递短报文消息

IT之家 8 月 24 日消息，据中国北斗卫星导航系统官方公众号报道，近日福建省连江县举行了“福建省开海文化季启动仪式暨 2023 年福州（连江）开渔节”，近千艘渔船从黄岐国家中心渔港扬帆远航，耕海捕鱼，当地运用北斗终端，助力渔船保驾护航。

▲ 图源 中国北斗卫星导航系统官方公众号

官方表示，以往渔船出海，最怕遇到风浪或者恶劣天气。安装北斗终端后，船舶设备的位置信息、电池电量、倾斜状态、航行状态等关键数据，可实时上传至智慧海上综合管理平台，织就一张庞大的海上救助“安全网”。

当渔民出海遇到险境，如船舶脱离航线或出现倾斜状态异常等情况，平台会在第一时间获知船舶准确位置，精准调度周边船舶参与救援，提升应急救援的时效性。与此同时，渔民也可以通过终端借助北斗三号短报文服务发送信息，有效提高险情事故处置效率。

IT之家从官方获悉，福建省连江县目前已为 3000 多艘渔船加装基于北斗的船载定位终端，保障渔船通信与数据安全，助力提升监管部门安全生产管理水平，铺开海上“安全网”，确保渔船“开渔稳”。

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