消息称共享办公巨头 WeWork 已到“生死存亡关头”，正寻求重组避免破产

IT之家 8 月 24 日消息，据路透社表示，WeWork 已聘请重组顾问，寻求避免破产重组，两周前 WeWork 就已经发出警告，面临持续亏损和办公空间会员不断取消租约，其“严重怀疑”自己能否继续经营，当下“走到生死存亡关头”的 WeWork 正在设法通过重组，避免破产。

路透社昨日援引知情者消息称，WeWork 已聘请房地产顾问 Hilco Global，并再次聘请企业管理服务顾问公司 Alvarez & Marsal 和律师事务所 Kirkland & Ellis，为重组等相关的选择提供建议。

据悉，WeWork 寻求避免依据破产法第 11 章（Chapter 11）向法院申请破产重组，希望不需要借助法院、在庭外就进行债务重组。WeWork 避免破产的能力主要取决于，该司能否终止或重新磋商在高租金市场的大批租约。

IT之家经过查询得知，这是 WeWork 第二次传出将进行重组的消息，在 8 月初，WeWork 在董事会里增加了四名董事，都是“重组领域的专家”。

不过路透社声称，WeWork 一名代表发布声明称，公司将继续投资旗下产品，同时采取必要措施降低租金和租赁成本，WeWork 仍将会员放在第一位，无论近期可能采取什么行动，公司都将继续长期运营，并为会员提供服务。

财报显示，WeWork 今年二季度营收同比增长 4% 至 8.44 亿美元（IT之家备注：当前约 61.44 亿元人民币），略低于市场预期的 8.51 亿美元（当前约 61.95 亿元人民币）；净亏损为 3.97 亿美元（当前约 28.9 亿元人民币），同比收窄 2.38 亿美元（当前约 17.33 亿元人民币）；调整后息税前亏损 3600 万美元（当前约 2.62 亿元人民币），而市场预期调整后息税前盈利 2680 万美元（当前约 1.95 亿元人民币）。

财报中，WeWork 表示，当前公司面临持续亏损和办公空间会员不断取消租约的处境。公司能否持续经营主要取决于“未来 12 个月在削减租赁成本、控制开支并限制资本支出、提高营收水平以及筹措资金等方面的成效”。

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