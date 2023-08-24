消息称特斯拉在“豪车客户满意度”上追平雷克萨斯，两者并列第一

IT之家 8 月 24 日消息，ACSI 日前发布了 2023 年美国汽车行业研究报告，其中显示特斯拉在豪华汽车制造商中与雷克萨斯并列，同时处于“领先地位”。

据悉，美国顾客满意度指数（ACSI）是衡量商品和服务经济产出质量的国家指标，该指数由密歇根大学开发，帮助跟踪美国 400 多家大公司的客户满意度，IT之家从图表中得知，去年雷克萨斯得分为 84 分（满分 100 分）。今年，该公司下滑 1 分至 83 分，而特斯拉则从 79 分提高到 83 分，与雷克萨斯并列第一。

▲ 图源 2023 年美国汽车行业研究报告

根据 ACSI 报告，技术是年轻买家购买豪华车的一个主要因素，越来越多的年轻人正在购买符合这一类别的汽车，“对这些年轻买家来说，科技是驱动因素”。

▲ 图源 2023 年美国汽车行业研究报告

与购买其他汽车的人相比，年轻的汽车购买者对豪车购买更满意。年轻人被定义为 26 岁至 41 岁之间的人群，他们对豪华车的整体满意度比购买非豪车的人高出 5 个百分点，得分为 82 分，而不是 77 分。

就整个行业而言，2023 汽车行业客户满意度提升了 3 个百分点，达到 79 分。

密歇根州立大学市场营销副教授兼 ACSI 名誉研究主任 Forrest Morgeson 对此表示：“整个汽车行业的满意度已全面反弹至 2020 年前的水平，尽管利率上升，但消费者需求依然强劲。”

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