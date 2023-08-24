首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

消息称特斯拉在“豪车客户满意度”上追平雷克萨斯，两者并列第一

2023/8/24 19:13:04 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 8 月 24 日消息，ACSI 日前发布了 2023 年美国汽车行业研究报告其中显示特斯拉在豪华汽车制造商中与雷克萨斯并列，同时处于“领先地位”

据悉，美国顾客满意度指数（ACSI）是衡量商品和服务经济产出质量的国家指标，该指数由密歇根大学开发，帮助跟踪美国 400 多家大公司的客户满意度，IT之家从图表中得知，去年雷克萨斯得分为 84 分（满分 100 分）。今年，该公司下滑 1 分至 83 分，而特斯拉则从 79 分提高到 83 分，与雷克萨斯并列第一

▲ 图源 2023 年美国汽车行业研究报告

根据 ACSI 报告，技术是年轻买家购买豪华车的一个主要因素，越来越多的年轻人正在购买符合这一类别的汽车，“对这些年轻买家来说，科技是驱动因素”。

▲ 图源 2023 年美国汽车行业研究报告

与购买其他汽车的人相比，年轻的汽车购买者对豪车购买更满意。年轻人被定义为 26 岁至 41 岁之间的人群，他们对豪华车的整体满意度比购买非豪车的人高出 5 个百分点，得分为 82 分，而不是 77 分。

就整个行业而言，2023 汽车行业客户满意度提升了 3 个百分点，达到 79 分。

密歇根州立大学市场营销副教授兼 ACSI 名誉研究主任 Forrest Morgeson 对此表示：“整个汽车行业的满意度已全面反弹至 2020 年前的水平，尽管利率上升，但消费者需求依然强劲。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用