回合制小队战术 CRPG 《佐瑞亚：碎裂纪元》试玩版上线，正式游戏 10 月 6 日发售

IT之家 8 月 24 日消息，《骇游侠探》发行商 Anshar 的回合制小队战术 CRPG 《佐瑞亚：碎裂纪元》中文 DEMO 目前已经正式上线，完整版游戏将于 10 月 6 日正式登陆 Steam 平台。

IT之家经过查询得知，本作是一款基于经典玩法的小队战术角色扮演游戏，玩家将扮演一名指挥官，招募各路英雄，组建四人小队，探在佐瑞亚大陆中安营扎寨，索广袤而未知的幻想世界。建造管理前哨基地，为你的英雄们提供后援支持，利用各种职业特色的能力相互配合，挑战无数的可怕怪物和强大的 BOSS。

官方介绍：

自由探索广袤的未知世界，发掘其中奥秘

在地狱生物的侵袭下，佐瑞亚大陆现在已经沦为一片炼狱。曾经葱郁的森林、神秘的洞穴和雄伟的建筑已经变成了只有勇敢者才愿意进入的冒险之地。探索未知区域，探究其中奥秘。这片神秘的大陆隐藏着引人入胜的谜题机关和令人惊叹的丰富宝藏。

丰富的剧情分支，鲜明的角色形象

率领你的小队在佐瑞亚大陆上四处冒险，与各种各样的 NPC 角色会面，参与离奇古怪的任务事件。你将了解丰富多样的剧情故事，游览世间百态。一个个鲜明的角色形象也将随着这趟旅途慢慢雕刻成形。

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各种职业组成小队，深思熟虑的回合制战术

组建四人小队，合理利用成员技能，你的英雄可以从近距离或远距离发起攻击。使用技能给敌人造成不同的状态伤害，如持续伤害，眩晕，定身和其他元素效果。英雄之间相互配合，利用各种咒语和指令治愈或保护盟友。战斗环境也十分重要，合理利用地形优势拉开与敌人的距离。甚至是创建新地形与敌人斗智斗勇。

深度职业培育系统，充分利用英雄能力

作为指挥官，你还必须了解你的小队成员的特殊能力。时刻关注每个英雄的技能，选择合理的技能升级。其中一些英雄的技能可以让你进入限制区域，获取隐藏任务。与特定角色和各种物体互动可能会让你发现隐藏的宝藏，让你的冒险更轻松。

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建造管理前哨基地，为战斗提供后续支援

一味的前进并不是长久之计，建立前哨基地为你的英雄提供后援支持。不断解锁新的建筑并定期升级基地，以获得大量资源、任务或道具奖励。不同的建筑物将有不同数量的可用升级。

同时，在前哨基地中，你可以为你的英雄们单独安排任务。作为指挥官你不必亲自参与，只需要选择特定的队伍成员进行自主任务，也可以分享他们的经验及战利品。

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