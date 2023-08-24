2024 款奥迪 Q8 SUV 更多谍照曝光：9 月 5 日正式发布，升级前脸设计

IT之家 8 月 24 日消息，全新一代的奥迪 Q8 SUV 将在 9 月 5 日正式发布，外媒 motor1 日前放出了这款全新 SUV 的外观谍照。

▲ 图源 外媒 motor1

据悉，全新一代的奥迪 Q8 将针对外观进行调整，大致是“兰博基尼 Urus 换壳”版。

▲ 图源 外媒 motor1

从外媒爆料的谍照中，IT之家注意到，新款车型的尾部有所调整，采用了全新样式的贯穿式尾灯，而车身整体的线条也有所改善，显得较为饱满，搭配超大尺寸的五辐式轮毂，进一步烘托了该车的运动气息。

据悉，奥迪 Q8 将采用了新的前保险杠，进气量更大，此外还更新了格栅，略微修改了网状图案，内部的菱形开口更大。

此前还有消息称该车型可能会配备奥迪的新标志。RS Q8 将配备一个新的后保险杠，该车型还配备了新的尾灯和熟悉的双排气系统。

2024 款奥迪 RS Q8 跨界车将采用双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机，预估可以产生 592 hp（441 kW / 600 PS）和 590 lb-ft（800 Nm）的扭矩。

该车百公里加速预估时间为 3.8 秒，最高时速为 155 英里 / 小时（250 公里 / 小时）。

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