类银河战士恶魔城游戏《神之亵渎 2》明日发售，登陆 PS5、XSX|S、NS 和 PC 平台

IT之家 8 月 24 日消息，类银河战士恶魔城游戏《神之亵渎 2》将于 8 月 25 日 0 点正式发售，登陆 PS5、XSX|S、NS 和 PC 平台。

本作是一款带有魂系列叙事风格的银河恶魔城类 2D 黑暗动作游戏，原作发行于 2019 年，目前在 Steam 好评率接近 90%。

IT之家注意到，这款游戏目前已经上架 Steam，国区定价 130 元 / 170 元，首发九折 117 元起。

配置要求方面，Steam 推荐使用英特尔酷睿 i3-550 或 AMD FX-4100 以上处理器，显卡推荐 GT 710、AMD Radeon R7 240、Intel HD Graphics 530 以及更高型号。

关于这款游戏

《神之亵渎》系列的续作预示着“悔罪者一号”的回归，剧情延续自原版游戏的免费可下载内容“Wounds of Eventide”，天空中的心预告着“奇迹”的回归，也代表了新的奇迹之子就要诞生。

“悔罪者一号”在一片全然陌生的土地上苏醒，不在他最终长眠之处，他再度深陷出生、死亡和复活的无尽循环，别无选择，他只能动身探索这个危险的新世界，揭开其中被遗忘已久的秘密。

成群的怪异敌人阻挡您的去路，等待接受“悔罪者一号”残暴的最终审判，而巨型的变异头目也潜伏在黑暗中，等着能将您送回坟墓的时机。

击倒他们并非易事，但《神之亵渎 2》将提供您更多自定义和提升技能组合的机会，以及一些能让您怀抱满腔正义热血和无尽怒火使用的全新独特武器，胜利指日可待。

最终，只有一件事是确定的... 忏悔永无止境。

探索更完整的非线性世界

在一个全然陌生的世界苏醒之后，您将在一系列迷人的哥特式怪诞场景中重新展开旅程，到处都是严酷无情的陷阱。要如何应对这个迷宫般的世界由您决定，想要怎么进行都没问题，只能将敌人全数解决。

残暴战斗

“悔罪者一号”不知手下留情为何物，一系列新武器将带来新的动作、残酷的处决和更多样化的连击，任何挡路的敌人都等着面临毁灭的结局。

自定义游戏风格

《神之亵渎 2》提供了新的游玩方式，可以自定义和提升您的基础技能，还有几种新的独特武器可以对敌人发动毁灭性的攻击。

紧张刺激的头目战

成群的可怕敌人挡在您与目标之间；扭曲头目具有独特的攻击模式和破坏力惊人的能力，将彻底考验您的技术。想尽办法奋战以在最后取得甜美的胜利。

探索充满深度的新世界

一个全新世界正等着您，这里有很多神秘的新 NPC 可以互动，有些人会提供帮助，有些人会请求您帮忙，也有些人会派您去执行危险无比的任务，以取得遭遗忘已久的物品。有这么多可以探索的内容，您碰到的故事与事物将帮助您揭开游戏的无数秘密，让您更深入了解这个奇异的新世界。