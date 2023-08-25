威联通发布新款 NVR 监控服务器：搭载赛扬 J6412，可选 4 盘位

IT之家 8 月 25 日消息，威联通 QNAP 今日推出新款 NVR 安全监控服务器 QVP-41C 及 QVP-21C。

IT 之家附威联通新款 NVR 监控服务器介绍如下：

两款机型分别提供 4 个及 2 个 3.5 吋 SATA 硬盘位，搭载英特尔赛扬 J6412 四核心处理器，内建 QVR Pro 监控软件，免费提供 8 个摄影机频道，协助中小企业与小型办公室轻松导入轻量 AI 智慧监控应用，提供经济实惠的监控录影一体机。QVP-41C 与 QVP-21C 皆长期支援至 2029 年，适合企业多点部署与长期配置计划。

QVP-41C 支持 24 频道同时录影，QVP-21C 支援 16 频道同时录影，两机种皆内建 QNAP QVR Pro 监控软件，其广泛支援市面 190 个摄影机品牌，相容市面上高达 95% 的 ONVIF IP 摄影机。用户可同时搭配 QNAP 丰富的智慧监控应用让安全监控管理事半功倍：QVR Center 可集中管理、中央监看多台 QVR Pro 的即时影像与接收事件通知，适合配置大量摄影机的场域使用；在 QVR Pro 主机故障时，QVR Guard 备援服务器可立即接手录影，确保监控不间断；QVR Face 提供即时且自动化的人脸辨识及分析，可作为门禁管理或辅助考勤管理使用；QVR Smart Search 可依照自定条件，迅速从众多摄影机影像中找到特定事件。

QVP-41C 及 QVP-21C 配备两个 2.5GbE 网络接口，搭配 QNAP 2.5GbE 交换器，可针对长时间接受多个影像来源的监控主机应用，带来更流畅的监控影像串流体验，并可通过双 HDMI 设定双屏幕延伸输出，同时观看多频道即时监控影像。

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