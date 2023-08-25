华为云 828 营销季优惠来袭，泛互联网行业云产品选购就看这篇

当前，我国经济正处于数字化转型的关键期，各行各业都在寻求降本增效、创新发展的有效路径。对于中小企业来说，拥抱云计算、坚决上云，是奔赴数智化目标的必要之举。这其中，游戏、电商、社交等泛互联网行业领域中的中小企业，因为自身业务数据量不断增加、数据类型不断细化，对于上云有着更为迫切的需求。

不过，这些企业上云时也普遍面临着无法弹性扩容和运维成本高昂等问题，需要选择适合自己的云服务提供商。

说到对中小企业特别是泛互联网行业友好的云服务商，华为云就是值得考虑的选项之一。8 月 22 日-9 月 15 日，华为云开启了以“选择华为云，省力更省心”为主题的 828 营销季活动，汇聚云耀云服务器 L 实例（HECS L）、弹性云服务器（ECS）、网站高可用等 20 + 明星产品及解决方案，优惠力度空前，还有大额开屏礼包、抽奖、充值返利等福利玩法。

面向泛互联网行业中小企业的需求和痛点，本届 828 营销季也有众多热门产品和解决方案可供选择。小编结合具体应用场景打造了这份泛互联网行业云产品推荐榜单，大家不妨来看看有哪些产品值得购买。

服务器选型别焦虑，上云第一步有门道

对于 IT 能力不足的中小互联网企业来说，面对市面上参数繁杂的云服务器型号往往会选择困难。同时，云服务器操作复杂门槛高、预置镜像不足、默认组件少等痛点对于中小企业很不友好，部署起来耗时耗力。

此外，服务器运维也比较复杂，需要足够的专业技能，面对复杂的用户场景一旦宕机，运维跟不上影响就很大。面对多样的用户场景，其成本也很难估计，算力价格成本与应用保障难以兼顾。虽然部分轻量服务器价格便宜，可是性能、稳定性往往很差，不实用。

这些基础问题都是阻碍中小企业上云的重要因素。想要解决这些困扰，华为云这款云耀云服务器 L 实例（HECS L 实例）就很值得考虑了。云耀云服务器 L 实例将网络、存储、安全高效整合在一起，进一步精简参数和选项，同时提供多种镜像和资源组合，如 GitLab 一站式 DevOps 平台、Superset 数据可探索与视化平台、Portainer Docker 可视化等，简单易用、方便快捷，能够帮助用户进行业务的快速部署。

云耀云服务器 L 实例另一大优势是性价比超高，有多种实例规格，平衡性能与成本，初创企业和开发者们可根据需求进行选择。

同时，中小企业用户也无需担心技术能力不足的问题。云耀云服务器 L 实例上手很经典，多种镜像、资源组合一键即可下单，自动化编排，资源一键开通，业务分钟级上线，同时还采用平滑学习曲线的逻辑，有向导式应用搭建，轻松上手。而在运维方面，它还支持拓扑、资源、镜像可视化管理，支持贴心服务状态提醒，资源负载、安全、使用率也能实时监控，还能选配丰富的安全服务，如丰富的备份、主机安全等，总之就是很省心。

所以，如果中小企业用户还在为选什么服务器发愁，那么云耀云服务器 L 实例相信能够给你一个满意的答案。

游戏畅玩体验好，云端部署不可少

身处游戏领域的中小企业，过去曾深受成本、网络、弹性需求不能满足等问题的困扰。

比如新业务推出前，在传统 IDC 模式下，需要准备大量服务器、带宽，以及投入大量人力进行部署，成本高、周期长，很容易导致前期规划跟不上市场需求。

万一业务爆发了，还得紧急采购新服务器，扩容不及时的话就会导致业务响应缓慢甚至瘫痪，给玩家带来不良体验。

这种情况下，中小企业可以考虑华为云游戏云端部署解决方案。它支持用户根据需求灵活购买资源，实现动态扩展、成本优化，支持游戏开服、扩服、并服等场景的业务运行。

此外，其计算能力也领先行业，提供覆盖全球的云基础设施，支撑千万级玩家同时在线稳定运行，拥有 18 款云服务器机型，最高配置 255vCPU+4TB RAM 的超大规格，单磁盘 80 万 IOPS，还支持带宽最高亿级并发。

游戏云端部署解决方案在运维上也更省心，提供 7*24 小时服务，全套自动化部署，管控更快捷，轻松实现一站式游戏开发及运维。

总之，这是游戏领域中小企业不可错过的必选方案之一。

跨境电商扬帆出海，让买卖更可靠

有跨境电商业务需求的中小企业，往往会因安全合规风险而烦恼，同时部分客户业务部署在第三方平台，很担心核心数据泄露。另外，客户急需的咨询、营销、物流仓储等资源，缺少本地市场服务支撑，再加上国内访问速度慢、卡顿等因素影响，都构成跨境电商服务的痛点。

而华为云也有专门针对跨境电商的解决方案，首先可以确保安全合规，拥有 120 + 权威合规认证，满足全球用户需求。

而在数据安全方面，华为云可以助力企业建设自有电商平台，自主掌握核心数据，同时严守数据中立的原则，不使用技术手段非法获取客户数据。

另外，这套解决方案为商家提供涵盖支付、物流、营销、仓储等综合服务支持，拥有跨境电商全栈服务能力，不用担心生态资源支持不足。

而在体验方面，华为云布局全球多个地理区域，全球网络就近接入，多个 60-100ms 圈助力跨境电商业务低时延的稳定高速互联，并且针对店铺管理场景，还可提供丰富的纯净 IP 地址资源。

华为云跨境电商解决方案具体由跨境电商店铺管理解决方案、关键应用上云解决方案、跨境加速解决方案、跨境电商建站解决方案以及图片优化服务构成，让云上出海更可靠。

带宽成本高、中断体验差？都能搞定

如果是从事软件开发、内容分发等领域的中小企业，大文件下载会是主要的业务场景，比如软件下载站、下载工具、游戏客户端、App 商店等，还有软件实时更新如 App 更新、手游更新、手机 ROM 升级包等。中小企业提供这些服务，往往带宽成本非常高，而且爆款内容上线和流量突增时，会给源站带来巨大的压力，导致业务不稳定、下载中断等问题。

在安全方面，源站直接对外分发数据时，其 IP 也会暴露在互联网上，容易遭到网络攻击。这些都是不得不考虑的痛点问题。

对于这些问题，华为云带来了专属的 CDN 下载加速解决方案。

首先，华为云 2800 + 边缘节点遍布全球，可就近接入，让下载或更新资源更快更高效。同时提供超 150T 的海量带宽储备，高效稳定，即使是下载高峰时段也能轻松应对。

其次，华为云 CDN 下载加速解决方案还支持华为独创的 AI Cache 智能缓存技术 + 多级缓存调度，有效提升缓存命中率，降低时延，提升用户体验，同时降低回源率，极大降低客户的带宽成本。此外还可以联动对象存储服务 OBS 减少从源站下载资源，进一步降低带宽成本。

为防范数据安全风险，该解决方案支持全网所有节点 HTTPS 传输，支持 referer 黑白名单，并通过源站隐藏、防盗链、防篡改、边缘安全防护、HTTPS 加密传输等基础安全技术，保障源站与数据安全。

稳定性上，华为云提供 T4 级别机房，双 AZ 高可靠，还有 WAF / DDoS 等 10 + 安全服务，保障业务安全。

网站高可用，波峰浪谷都不惧

对于互联网、社交、电商、游戏、OA 网站、Web / App / 小程序等有需求的客户来说，首次基于云来构建门户网站 / OA 网站或者因业务发展导致系统需要升级，却又总是担心一台 ECS 宕机引发业务中断风险，这种服务器单点故障造成业务整体影响的情况相信并不罕见。

此外，如果是自建集群，管理运维很复杂，而且缺乏自动健康检查机制，容易故障频发，并且难以应对大并发的访问请求。在大促、热点事件访问等场景下，用户请求量激增会导致系统缓慢或中断，进而形成严重后果。

这里，华为云网站高可用解决方案则是中小企业的“可选项”之一，它能够帮助客户消除业务中断风险，让网站可用性达到 99.9% 以上，同时访问速度提升到 80% 以上；灾备方面则支持数据库主备秒级切换，缩短 95% 备份时长。

同时这套方案也可以保证数据更安全、更可靠，支持按需灵活扩容。弹性负载均衡根据应用流量自动完成分发，还支持按量付费、包月、包年等多种计费方式，这些都可以让企业用户的门户网站、OA 网站、Web / 小程序 / App 等更加稳定、易于维护，访问体验也更流畅快速，同时还能让运营者大幅降低成本，很值得考虑。

写在最后

除了小编推荐的这些，这次华为云 828 营销季还提供了华为云办公三件套（云会议、云桌面、WeLink）、SparkPack、数据库上云等产品和解决方案，全面应用于各类场景，助力企业降本增效。

目前，华为云 828 营销季正在火热进行中，中小企业用户可以参考这份泛互联网行业云产品推荐榜单，选择适合自己的产品，或者前往华为云官网查看更多惊喜优惠产品与解决方案，相信将会帮助广大中小企业上云“省力更省心”，实现可持续增长。

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