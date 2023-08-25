Keep 发布 2023 半年报：调整后净亏损 2.23 亿元，同比收窄

8 月 25 日晚间消息，Keep 今日发布 2023 半年报。财报显示，公司在报告期内总收入 9.85 亿元，按照非国际财务报告准则调整后净亏损 2.23 亿元，较去年同期的净亏损 3.17 亿元大幅收窄。

Keep 营收主要由三部分构成：自有品牌运动产品、会员订阅及线上付费内容以及广告及其他三部分。其中，自有品牌运动产品在 2023 年上半年实现了 4.66 亿元收入，营收占比达 47%；会员订阅及线上付费内容是 Keep 的第二大营收点，2023 年上半年实现了 4.49 亿元收入，在总营收中占比达到 46%。

对比来看，2023 年会员订阅及线上付费内容业务营收实现 10% 的增长，占比也大幅提升。Keep 表示，这得益于虚拟体育赛事业务的良好表现。

Keep 在报告中阐释，2023 年上半年，公司和多个热门 IP 合作，在社交媒体及短视频平台推出一系列主题活动及创意营销活动，以推动虚拟体育赛事业务的增长。赛事奖品、玩法及赛制不断变化，助力每名赛事付费用户平均收入（ARPPU）较去年同期增长 30%。

同时，Keep 持续优化涵盖有氧运动、跳 绳、瑜伽、冥想、力量训练、健康改善等内容的课程，向付费会员提供的录播课总数由截至 2022 年 6 月 30 日的 1391 节增加到截至 2023 年 6 月 30 日的 2464 节。升级的内容及服务为 Keep 带来会员渗透率的提升，从 2022 年上半年的平均 9.7% 提高到 2023 年上半年的 10.2%。

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