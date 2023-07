Keep 正式登陆港交所：开盘价 30.3 港元，市值超 159 亿港元

7 月 12 日上午消息,Keep 今日正式登陆港交所,股票代码“3650”,开盘价每股 30.3 港元,较 28.92 港元的发行价上涨 4.77%,市值达 159.28 亿港元。

Keep 本次总计发售 1083.9 万股股份,包括国际发售 975.5 万股、公开发售 108.4 万股,其中香港公开发售部分获约 3.08 倍超额认购,国际发售部分获约 1.37 倍超额认购。

此外,深圳市奋达科技股份有限公司、福清胜德卡路里投资有限公司、厦门群鑫机械工业有限公司作为基石投资者合计认购总金额约 979 万美元(约 7654 万港元)的发售股份。

Keep 创始人、CEO 王宁在现场发表感谢致辞,他表示在“健康中国”国家战略方针指引下,Keep 得到了快速成长和进步,自律的用户、有信仰的新老股东、专业的中介机构给予了 Keep 创业的信任与支持,未来 Keep 将坚守使命 —— 让世界动起来。

根据灼识咨询报告,按月活跃用户及月活用户完成的锻炼次数计算,Keep 是中国最大的健身平台,中国健身人群中 77.5% 的人了解 Keep App。2022 年,在提供年龄信息的 Keep 月活跃用户总数中,平均约有 76.6% 在 30 岁以下。

过去三年,Keep 营收保持了稳健增长。根据最新招股书,2023 年第一季度 Keep 公司收入 4.47 亿元,相较于 2022 年第一季度的 4.17 亿元,增长 7.2%。过去三年,Keep 总营收实现连续增长,由 2020 年的 11.07 亿元增长至 2021 年的 16.19 亿元,并进一步增长至 2022 年的 22.12 亿元。

运营数据方面,Keep 平均月活跃用户数在 2020 年、2021 及 2022 年度,分别为 2970 万、3440 万及 3640 万。Keep 平台的会员渗透率,由 2020 年的 6.4% 增长至 2021 年的 9.5%,并进一步增长至 2022 年的 10.0%,高于 2022 年中国行业平均值 5.8%。

