杭州数据交易所揭牌，华数传媒等企业获全国首批“数字证书”

IT之家 8 月 25 日消息，据杭州市数据资源局官方公众号消息，“中国数谷”2023 杭州峰会（夏季）日前在杭州高新区（滨江）举行，会上杭州数据交易所（简称“杭数所”）正式揭牌，为数据交易双方发出全国首批“数据合规流通数字证书（简称‘数字证书’）”。

▲ 图源 杭州市数据资源局官方公众号

据悉，数据具有可复制的特性，同一数据产权可能会被多次登记，无法保障卖方的权益，这也让企业对数据交易存在顾虑。

官方表示，“在杭州数据交易所成立后，这意味着进行数据交易的买卖双方不但有了规范的场内交易场所，还能通过“数字证书”明确数据产权和交易条件，同时这也标志了杭州在推动数据要素市场化配置改革之路上迈出重要一步，对杭州促进数据要素高效流通使用、充分释放数据要素价值红利、赋能实体经济高质量发展具有历史性意义。”

▲ 图源 杭州市数据资源局官方公众号

据悉，华数传媒是首批通过“数据合规流通数字证书”进行交易的卖家。公众号声称，“该公司将用户收视行为数据作为产品卖给了浙江传媒学院，作为课程教学设计案例的数据样本，开展产学研合作”。

IT之家附华数官网“用户注册协议”相关条文如下：

▲ 图源华数官网

华数传媒网络有限公司数据管理部总经理张玮表示，当下通过“数字证书”，可以有效降低企业数据合规、验证和交易过程记录存证的成本，保障买卖双方的主体权益。

“数字证书”主要技术支持单位安恒信息负责人则表示，“数字证书”就像是一张数据交易发票，在交易前，卖方可自查并提供合规证明，确保数据来源管理和使用合规，买方通过系统认证，确认购买合规的数据产品和服务，交易双方到“数字证书”中心登记交易什么、交易价格和其他约定条件，交易完成后，卖方生成并安全存储数据摘要进行存证，买房归档交易信息以备审计，以便监管部门进行定期审核。

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