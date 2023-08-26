黑客要价 2.13 美元，兜售 260 万语言学习平台多邻国用户数据

IT之家 8 月 26 日消息，近日有黑客在暗网论坛上兜售 260 万多邻国用户数据，其中包含用户账号名称、真实姓名、电子邮件地址等相关内部数据。

这些数据最早于 2023 年 1 月在 Breached 黑客论坛上出售，要价 1500 美元（IT之家备注：当前约 10935 元人民币），随后相关帖子被关闭。VX-Underground 随后发现又有黑客在 Falcon Feeds 论坛上兜售这些数据，要价 8 个论坛站点积分，价值仅为 2.13 美元。

这些数据是使用公开的应用程序编程接口（API）收集的，该接口至少自 2023 年 3 月以来一直公开共享。

该 API 允许任何人提交用户名并检索包含该用户的公开信息，并支持以 JSON 格式输出。此外用户调用该 API 检索电子邮件，也可以确认相关联的多邻国账号。

开发者 Troy Hunt 已经将 260 万多邻国用户数据整合到 Have I been Pwned 网站，IT之家在此附上链接，使用多邻国的用户可以点击，检查个人信息是否被泄露。

多邻国是一家全球知名的语言学习平台，月活跃用户超过 7400 万。

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