佳明 Venu 3/3S 智能手表渲染图曝光：尺寸为 45mm / 41mm、防水 50 米

IT之家 8 月 26 日消息，国外科技媒体 MySmartPrice 近日发布博文，分享了佳明 Venu 3 和 Venu 3S 两款智能手表的高清渲染图，尺寸分别为 45mm 和 41mm，防水 50 米，有望在 IFA 2023 大展上发布。

佳明于 2021 年推出 Venu 2 和 Venu 2S 智能手表，时隔 2 年继任者即将到来，Venu 3 的型号为 A04543，而 Venu 3S 的型号为 A04542。

IT之家注：原文中 Venu 3 的渲染图有 15 张，Venu 3S 的渲染图有 40 张，为了更好的阅读体验，并未贴上所有图片，更多图片可以移步原文查看。

Venu 3 亮点之一是保留了旋转表圈，尺寸为 45mm，使用 22mm 尺寸的表带，共有黑色和白色两种颜色供消费者挑选。

Venu 3S 尺寸为 41mm，搭配 18mm 的表带，共有金色、粉色、黑色和白色四种颜色。

目前尚不清楚 Venu 3 和 Venu 3S 两款手表的规格信息。

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