2.5K 微光全彩：小米智能摄像机 2 云台版 124 元探底（首发 229 元）

小米智能摄像机 2 云台版 于 2021 年 10 月份上架，首发价 229 元。

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据介绍，这款摄像机升级 400 万像素，输出画质高达 2.5K，采用 F1.4 大光圈 6P 镜头，较 F2.0 进光量倍增，有效降低光线折损率，画质更清晰。

此外，它还内置高感光灵敏度图像传感器，搭配高性能图像算法，超微光环境下，仍能流畅呈现彩色画面。谓之“超微光全彩”。该机还拥有大直径扬声器，饱满立体音质，还支持本地 AI 人形侦测、跟踪等，可实现 360° 拍摄。

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