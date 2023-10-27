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长城汽车发布第三季度财报：净利润 36.34 亿元，同比增长 41.94%

2023/10/27 17:31:05 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 10 月 27 日消息，据港交所披露易平台，长城汽车股份有限公司今日公布了 2023 年第三季度报告。

数据显示，长城汽车该季度归属于上市公司股东的净利润约为 36.34 亿元人民币，同比增幅为 41.94%；前三季度累计净利润约为 49.95 亿元人民币，同比减幅为 38.79%。

营收方面，长城汽车该季度营业总收入约为 495.32 亿元，同比增幅为 32.63%，前三季度实现营业收入约 1195.04 亿元，同比增长 20.13%。

据介绍，前三季度净利润减少是因为长城汽车深化向新能源、智能化、全球化转型，产品结构持续优化调整，但由于新车上市、品牌渠道建设投入和坚持在新能源、智能化领域的研发投入导致。同时，长城汽车盈利能力和销量在年内各季度“持续向好”。

IT之家此前报道，据长城汽车本月早些时候发布的产销数据显示，该公司 9 月销量 12.16 万辆，同比增长 29.89%；产量为 137,870 台，同比增长 33.49%。今年前 9 月销量 86.40 万辆，同比增长 7.69%。今年累计产量达 89.63 万台，同比增长 9.15%。

不久之前的 2023 科大讯飞全球 1024 开发者节期间，长城汽车与科大讯飞签署了关于产业大模型及知识大脑战略合作协议，双方将基于讯飞星火认知大模型 V3.0 搭建产业首个知识大模型“长城汽车知识大脑”。 

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关键词：长城汽车

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