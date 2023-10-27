英特尔展示酷睿 Ultra 移动处理器游戏表现：锐炫核显支持 XeSS，实现 1.7 倍帧率

IT之家 10 月 27 日消息，英特尔今日发布了一段视频，展示了即将推出的酷睿 Ultra 移动处理器的游戏表现。

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如上图所示，英特尔展示的酷睿 Ultra 移动处理器是一款 28W 的型号，运行的游戏是《消失的光芒 2》1080p，官方称原生状态下称有一个不错的帧率，然后开启 XeSS 后，游戏帧率达到了原生的 1.7 倍，此时功耗仍然是 28W。

据IT之家此前报道，在今年 9 月份举办的英特尔 ON 技术创新峰会上，英特尔宣布酷睿 Ultra 1 代移动处理器（Meteor Lake）采用了分离式模块架构，将整个处理器分为计算模块、IO 模块、SoC 模块、图形模块。

英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器的图形模块（GPU Tile）器集成了英特尔锐炫图形架构，规模达到 8Xe 核心，官方称能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能，支持光线追踪和 Intel XeSS，每瓦性能翻倍。此外，新一代核显有更高的频率，同等电压下的频率直接可以冲击到 2GHz 以上。新核显还针对 DX12U 进行了优化，支持倍帧功能，支持新特性“Out of Order Sampling”。按照早前的爆料，英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器的 28W 和 45W 的型号都将采用 8Xe 的核显。

英特尔现已宣布代号为 Meteor Lake 的酷睿 Ultra 1 代移动处理器将在 12 月 14 日上市。

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