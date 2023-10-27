丰田推出 FT-Se 概念电动跑车：全面去除实体按键，2026 年后量产

IT之家 10 月 27 日消息，在 2023 东京车展中，丰田推出了一款高性能纯电跑车 FT-Se，该车型将在 2026 年发布。

▲ 图源 丰田

外观方面，丰田 FT-Se 拥有 Gazoo Racing 标志，采用跑车常有的宽体低趴动力学车身造型，暗示了该车在操控稳定性和空气动力学性能上的表现。

▲ 图源 丰田

丰田汽车表示，FT-Se 是一款“性感的后驱跑车”，符合丰田下一代电动汽车的制造战略，丰田同时表示，FT—Se 将与其他概念车共享主要部件。

▲ 图源 丰田

而在内饰部分，IT之家发现，官方宣称 FT-Se 的座舱全面用“屏幕”取代实体按键，轭式方向盘上方拥有一款小屏幕用于显示速度，方向盘左右也拥有触控屏幕，主要用于控制车辆运动模式。

▲ 图源 丰田

这款概念车的名称，也同时展示了丰田下一代电动汽车的新命名法。

丰田目前的电动汽车系列基于 e-TNGA 平台，用 bZ 代表，如 bZ4X 跨界车和 bZ3 轿车；概念车的 FT 代表未来丰田，而“e”可表示“电动”，而“Se”，便指的是“纯电运动”。

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