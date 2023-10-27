消息称多家索尼第一方工作室对“服务型游戏战略”不满，导致频繁人事变动

IT之家 10 月 27 日消息，索尼此前已多次表明未来将加强服务型游戏，并且目前多款作品正在全力开发中，不过目前相关游戏的进展似乎并不是很顺利。

IT之家注：“服务型游戏”不受限于游戏的具体类型或内容，只是用来描述一类注重“持续更新、并以此延长生命周期和 IP 热度”的游戏，也可以理解为“游戏先发布一个框架，之后再慢慢更新”。

日前“游戏《战神》之父”David Jaffe 在自己的播客中谈到了索尼对于“服务型游戏的野心”，声称索尼第一方工作室对此类“服务型游戏战略”不满，从而导致了频繁的人事变动。

David Jaffe 声称，Jim Ryan 定下的“服务型游戏”的开发方向让多家 PlayStation 第一方工作室感到不满，而《最后生还者》多人游戏项目的变动也令这些工作室感到恐慌不安。

David Jaffe 同时表示，索尼 SIE 内部产品开发高级副总裁 Connie Booth 离职的原因是，Connie Booth 被迫承担《最后生还者》多人游戏项目延期的全部责任，而 Connie Boothd 手下大多数员工被解雇。

此外，PlayStation 工作室负责人 Herman Hulst 也宣布将解散自家在日本的工作室。

而根据彭博社早前报道，索尼当下对于服务型游戏的押宝，或许最终不会得偿所愿，究竟是兼顾“服务型游戏”和“故事型游戏”，还是全力押宝前者，索尼未来的发展方向目前还不得而知。

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