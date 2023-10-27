X（推特）年度开发总结：马斯克大改后台，代码减少 60 万行，节省超 1 亿美元

IT之家 10 月 27 日消息，众所周知，马斯克自从收购推特以来，除了将平台改名 X，还对开发业务进行大刀阔斧的改革，进行了大幅裁员。

今日，X 平台官方公布了年度开发总结，展示了一年来在后台方面的改进，并自夸为“工程卓越的一年”。IT之家附内容如下：

围绕单一的产品框架整合了 For you、Following、Search、Profiles、Lists、Communities 和 Explore 的技术堆栈。

从头开始完全重建了“For you”和排名系统，使代码行从 700K 减少了 90%，减少到 70K，计算占用量减少了 50%，每个请求的帖子吞吐量增加了 80%。

统一了 For you 和视频个性化和排名模型，显著提高了视频推荐质量。

重构了技术堆栈中的 API 中间件层，并通过删除超过 10 万行代码，以及数千个未使用的 internal endpoints，并清除了未选择的客户端服务，简化了架构。

元数据获取后延迟减少 50%，全局 API 超时错误减少 90%。

被拦截的机器人和内容抓取器的比率比 2022 年高出 37%。平均而言，X 平台每天会拦截超过 100 万个机器人注册攻击，DM 垃圾邮件减少了 95%。

关闭萨克拉门托数据中心，重新配置 5200 个机架和 14.8 万台服务器，每年节省超过 1 亿美元。在将其重新配置到其他数据中心之前，总共释放了 48 MW 的容量，并拆除了 6 万磅的网络机架。

优化了对云服务提供商的使用，并开始进行更多的预处理。这一转变使每月的云成本降低了 60%。官方将所有 media / blob 工件移出云，整体云数据存储大小减少了 60%，另外，官方还成功地将云数据处理成本减少了 75%。

基于 prem GPU 超级计算集群，设计、开发并交付了 43.2Tbps 的新网络结构架构来支持集群。

扩展了网络主干网容量和冗余，每年节省 1390 万美元（IT之家备注：当前约 1.02 亿元人民币）。