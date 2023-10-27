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首页 > 游戏之家>游戏快报

暴雪《暗黑破坏神 4》开启 PC 端免费周末，Steam 版不参与

2023/10/27 18:27:13 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 Alejandro86 的线索投递！

IT之家 10 月 27 日消息，暴雪在战网开启《暗黑破坏神 4》PC 端免费周末，持续至 10 月 30 日，Steam 版本不参与活动

IT之家注意到，与 Xbox 版本免费试玩不同，PC 玩家不用担心游玩时间限制，但有等级上限，禁止玩家在免费试玩期间达到 20 级以上

同时，《暗黑破坏神 4》正在进行七五折优惠，Steam 与战网均享受此优惠。

  • 标准版售价 488 元，折后 366 元

  • 豪华版售价 623 元，折后 467.25 元

  • 终极版售价 693 元，折后 519.75 元

标准版包含：

  • 《暗黑破坏神 3》伊纳瑞斯光翼及伊纳瑞斯鱼人宠物

  • 《魔兽世界》愤怒阿玛甘坐骑

豪华版包含：

  • 诱惑坐骑

  • 地狱之子恶魔甲坐骑护具

  • 《暗黑破坏神 3》伊纳瑞斯光翼及伊纳瑞斯鱼人宠物

  • 《魔兽世界》愤怒阿玛甘坐骑

  • 高级赛季战令解锁

终极版包含：

  • 创世者之翼表情

  • 诱惑坐骑

  • 地狱之子恶魔甲坐骑护具

  • 《暗黑破坏神 3》伊纳瑞斯光翼及伊纳瑞斯鱼人宠物

  • 《魔兽世界》愤怒阿玛甘坐骑

  • 加速战令解锁（包含 20 层级跳过和美化道具）

Steam 版《暗黑破坏神 4》支持与战网、PS、Xbox 平台跨平台联机、共享进度。

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关键词：暗黑破坏神4暴雪

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