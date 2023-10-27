鹰角 RPG 游戏《明日方舟：终末地》技术测试招募开启，新 PV 公布

IT之家 10 月 27 日消息，由鹰角网络出品的 3D 即时策略 RPG 游戏《明日方舟：终末地》技术测试招募开启，问卷截止时间为 11 月 2 日 23:59，测试时间为 11 月 10 日 11:00，仅在 PC 端进行。

IT之家注意到，游戏目前仍处于开发较早期的阶段，本次为小规模的技术性测试，测试名额有限。官方会在整个测试期间接触若干特定条件的玩家，进行 1 小时以内的语音访谈。

游戏简介：

欢迎登陆塔卫二，这是一个天灾横行，危机遍地的世界。曾经的开拓者们已经在多年的拼搏下站稳了脚跟，高墙庇护下的聚居地与移动城市构建了文明的新根基。但在远离城市建设环带区的未开发地，延展到天际的荒野与无人区依然等待着开拓与探索，这个世界的大部分土地还未被刻上新文明的印记。

开拓与探索是文明发展轨迹上永恒不变的主题。

源石发动机在荒野上轰鸣，全自动建造设备有条不紊地工作，崭新的集成工业生产线正在部署。你将带领来自“终末地工业”的专业人员，开拓这个世界，征服这片土地，回收失落的技术，探寻埋藏在荒芜废墟下的秘密。

希望你一切顺利。