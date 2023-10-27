消息称苹果下周发布会无 M3 芯片 13 英寸 MacBook Pro

IT之家 10 月 27 日消息，彭博社的 Mark Gurman 称，配备 M3 芯片的新版 13 英寸 MacBook Pro 不太可能出现在苹果下周的“来势凶猛”Mac 发布会上。

M2 芯片 13 英寸 MacBook Pro

消息称，代号为“J504”的新款入门级 13 英寸 MacBook Pro 仍在开发中，采用“M3 芯片的基础版本”，但不会在 10 月 31 日的发布会上发布。此次发布活动上发布的主要机型是 iMac 以及 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，均配备 M3 系列芯片。

上图所示的 M2 MacBook Pro 13 于 2022 年 6 月推出，首发售价 9999 元起。M2 MacBook Pro 13 将老款的 M1 芯片升级至 M2，外观基本没变，定位 MacBook Pro 中的入门款，也可看作 MacBook Air 的主动散热版。

苹果将于北京时间 10 月 31 日上午 8 点举办主题为“来势迅猛”的线上特别活动，届时请关注IT之家的详细报道。

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