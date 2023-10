小米 14 手机全系支持有线 DP1.2 视频输出，可将手机内容投屏至显示器

IT之家 10 月 27 日消息,小米在昨天的发布会上正式推出了小米 14 系列手机,售价 3999 元起。

IT之家在昨日的报道中已经详细报道了小米 14 系列机型的参数信息,这里就不再过多赘述。值得一提的是,此次小米 14 系列的 USB-C 接口支持高速的数据传输,小米 14 支持 5Gbps 传输速度(理论传输速度约 500MB/s),小米 14 Pro 支持 10Gbps 传输速度(理论传输速度约 1GB/s),这一点在小米 14 系列机型的参数详情页中也可以查询到。

手机的 USB-C 接口除了支持充电、传输数据外,还可以具备传输视频信号的能力,在咨询了小米京东自营旗舰店的客服后,得到的回复是小米 14 系列手机的 USB-C 接口支持视频信号传输,传输规格为 DP1.2。

但在具体咨询视频信号可以传输的分辨率时,客服暂时没有给出具体的信息,感兴趣的朋友可以自行尝试一下。

小米 14 系列手机的接口支持视频输出,意味着用户可以通过支持视频传输的 C to C 数据线直接将手机连接到具备 USB-C 接口且支持视频传输的显示器,可以直接将手机的显示内容投屏到显示器上面来获得更好的观看体验,甚至还可以额外连接键鼠来进行简单的办公操作。

