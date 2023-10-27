Vidda New X 游戏电视双 11 预售：4K 144Hz 规格，85 英寸 5599 元

IT之家 10 月 27 日消息，Vidda 今年 9 月推出了 New X 游戏电视，4K 144Hz 规格，可选 55、65、75 和 85 英寸四款，首发售价分别为 2599 元、3299 元、4599 元和 5999 元。现在，该系列电视开启双 11 预售，PLUS 券后价分别为 2519、2999、3999 和 5599 元。

IT 之家整理 Vidda New X 游戏电视介绍如下：

Vidda New X 游戏电视采用了全通道 4K 144Hz 规格，最高可达 95% DCI-P3 色域；配备联发科 MT9653 处理器，搭载 4GB 内存和 64GB 存储空间；音响最高配备 2*18W 规格，支持杜比全景声。

官方表示， Vidda New X 游戏电视采用蓝宝石光学微结构，使背光分区画质更通透；采用高压驱动技术，结合多晶级联设计，配备蓝宝石衬底光学芯片，精密打造高透光学微结构，使发光效率、控黑能力等大幅提升，画面更生动。

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