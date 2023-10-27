极氪 001 FR 纯电猎装超跑上市：全球首个量产交付四碳化硅 800V 系统、首发莱科宁模式，76.9 万元

IT之家 10 月 27 日消息，极氪 001 FR 纯电猎装超跑正式上市，售 76.9 万元，莱科宁将为首批车主交车，提供两种车顶版本可选：碳纤维车顶、光感天幕 + 激光雷达。

极氪 001 FR 采用前后双电机设计（全球首个平行布置，以单电机空间装下双电机），最大马力 1265 Ps（956kW），后电机采用碳纤维包裹转子，转速达 20620 rpm，总成功率密度 4.4W / kg，零百加速为 2.07 秒，0-200km 加速仅 6.29 秒，最高车速 280km/h。

新车内置 100kWh 麒麟电池，CLTC 续航 550km，搭载全球首个量产交付四碳化硅 800V 系统，从 10% 充至 80% 时间仅需 15 分钟；配备高性能碳纤维空气动力学套件、四大智能驱动模式（竞速、漂移、超频、弹射）、赛道级制动系统、KW 高性能绞牙避震器、碳陶打孔制动盘等。

IT之家注意到，该车搭载“莱科宁模式”（明年一季度上线，售 6 万元），最大功率可达 1300 Ps；采用 8295 智能座舱计算平台，配备 2.5K OLED 中控屏 + 35.5 寸 HUD，支持 ZAD 自动辅助驾驶。

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