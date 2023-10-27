硬件监测软件 HWiNFO 添加支持英伟达 RTX 4080 SUPER 显卡

IT之家 10 月 27 日消息，硬件监测软件 HWiNFO V7.65 Build 5250 现已添加英伟达 RTX 4080 SUPER 显卡的支持。此前消息称，RTX 4080 SUPER 显卡将在 2024 年初发布。

据IT之家此前报道，可靠爆料人“MEGAsizeGPU”本月爆料了英伟达将在 2024 年初推出 RTX 4080 显卡的升级版，可能称为 RTX 4080 Super 或 RTX 4080 Ti，新款显卡将搭载规格更大的 AD102 GPU，功耗将在 450W 以下，售价与现款 RTX 4080 相同。

之后，Benchlife 爆料称， RTX 4080 将会采用 20GB GDDR6X 显存。最新消息称，新 RTX 4080 SUPER 已添加到 PCI ID 数据库中，显示采用 AD103 GPU 核心，PCI ID 为 2703。

英伟达在去年推出了 RTX 4080 显卡，国行售价 9499 元。参数方面，RTX 4080 拥有 9728 个 CUDA 核心和 16 GB 高速美光 GDDR6X 显存，官方称其在现代游戏中的性能可达 GeForce RTX 3080 Ti 的 2 倍；在较低功率下，性能比 GeForce RTX 3090 Ti 更强大。

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