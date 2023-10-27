塔塔集团收购纬创业务后将在印度生产 iPhone，耗资约 1.25 亿美元

IT之家 10 月 27 日消息，在纬创资通批准将其印度制造部门出售后，塔塔集团将开始在印度组装苹果 iPhone。

印度信息技术部副部长 Rajeev Chandrasekhar 在 X（推特）上发文表示，塔塔公司将开始在印度生产 iPhone，供应国内和全球市场。

IT之家从 Rajeev 分享的一份声明中获悉，纬创董事会批准将纬创信息通信制造印度私人有限公司以约 1.25 亿美元（IT之家备注：当前约 9.15 亿元人民币）的价格出售给塔塔电子私人有限公司。纬创资通没有立即回应置评请求。

苹果一直将印度视为其下一个主要增长动力，因为它希望将部分生产从中国转移出去。苹果于 2017 年开始与纬创资通在中国组装 iPhone，随后通过与富士康和和硕等公司签订合同进行扩张。

纬创资通是苹果 iPhone SE 和 iPhone 6s 智能手机的组装商之一。后来立讯精密宣布以 4.72 亿美元收购部分纬创 iPhone 业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

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