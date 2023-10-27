迪士尼真人电影《仙境舱口：飞龙之岛》预告公布，讲述女高中生与龙骑士的故事

IT之家 10 月 27 日消息，真人电影《仙境舱口：飞龙之岛（Dragons of Wonderhatch）》预告公布，12 月 20 日上线 Disney+。

预告片展示了两位主角 —— 日本女学生 Nagi（凪）和来自另一个世界的龙骑士 Time（泰姆）。演员阵容包括田中丽奈、三浦雅美、鸣海理子和堇。田中饰演凪（IT之家备注读音：zhǐ）的母亲花，三浦则饰演凪的父亲，故事中花已经去世，留下三浦作为单亲父亲抚养凪。

预告片讲述了一名女高中生凪（中岛濑奈饰），她为了改变目前的生活而寻求冒险，渴望另一个能带来这种兴奋的世界。有一天，正当她希望有一个人能带来这种改变时，泰姆（奥平大肯饰）出现了 —— 一位来自乌帕南塔世界的失败的龙骑士。

凪拥有一种特殊的能力，可以让她听到声音就看到颜色，这让她感觉自己与周围的环境格格不入。从某个时刻开始，她就被反复的“飞天梦”所困扰。

另一位主角泰姆生活的异世界“欧帕南塔”中，发生了许多浮岛坠入天空的奇怪现象，而以英雄阿久田（新田真剑佑饰）为首的阿久田天空集团，正在努力阻止世界的崩溃。

泰姆加入了天之队，但身为龙骑的他却无法聆听最重要的“龙的声音”，被视为“失败者”。有一天，两个世界相交，凪遇见了来自异世界的泰姆。

当两个相似的人因与周围的人有些不同而感到生活困难时，在不同的地方相遇，围绕两个世界的史诗故事就此展开。

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