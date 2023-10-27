AMD 线程撕裂者 PRO 7995WX 处理器登顶 PassMark 跑分榜

IT之家 10 月 27 日消息，AMD 不久前发布的线程撕裂者旗舰型号 PRO 7995WX 现已登顶 PassMark 高性能 CPU 跑分榜。

如上图所示，96 核的线程撕裂者 PRO 7995WX 现已登顶榜首，第二名是 64 核的线程撕裂者 PRO 7985WX，第三四五六名是 AMD Zen4 架构的霄龙服务器处理器，第七名是 32 核的线程撕裂者 PRO 7975WX，第八名是英特尔最新的 56 核至强 W9-3495X。

AMD 线程撕裂者 7000 PRO 处理器面向工作站系统，可选 12 核 7945WX 到 96 核 7995WX，频率可达 5.3GHz，TDP 350W。该系列处理器拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，L3 缓存达到 384MB，支持 8 通道 DDR5-5200 内存。

IT之家附该系列处理器价格如下：

PRO 7995WX：9999 美元（当前约 73193 元人民币）

PRO 7985WX：7349 美元（当前约 53795 元人民币）

PRO 7975WX：3899 美元（当前约 28541 元人民币）

PRO 7965WX: 2649 美元（当前约 19391 元人民币）

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