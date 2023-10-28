郭明錤称 Meta Quest 3 头显受苹果 Vision Pro 影响，2024Q1 出货量环比下降 70-80%

IT之家 10 月 28 日消息，根据天风证券分析师郭明錤今天分享的最新研究简报，表示 Meta 公司已经下调了 2023 年第 4 季度 Quest 3 头显的出货量预期，下调了 5-10%；而且明年第 1 季度出货量将出现 70-80% 的巨大环比降幅。

郭明錤认为苹果的 Vision Pro 头显在技术层面，至少领先 Quest 3 头显 2-3 年时间，虽然两款头显产品的定位、目标群体都不同，但是苹果明年发售 Vision Pro 头显之后，凭借着优秀的体验，依然会影响消费者购买 Quest 3 头显的意愿。

郭明錤此前就曾预测过 Reality Lab 的亏损进一步扩大，且 Meta 近日调整 4Q23–1Q24 Quest 3 头显出货量预期之后，情况会进一步恶化。

IT之家本月 10 日报道，Meta Quest 3 头显今日上架中国亚马逊，128GB 售价 3502.48 元，512GB 售价 4532.62 元，以上价格均不含运费、关税，预计 11 月 22 日-23 日送达。

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