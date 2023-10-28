吉利回应欧盟调查：严格遵守各国法律法规，依法合规参与竞争

IT之家 10 月 28 日消息，吉利控股集团高级副总裁杨学良周五傍晚通过微博对欧盟启动反补贴调查作出回应。
吉利控股集团将积极配合欧盟的反补贴调查。汽车是全球性行业，吉利控股集团一贯尊重自由贸易，主张公平竞争，严格遵守世界各国法律法规，依法合规参与市场竞争。
基于互利共赢原则，吉利控股集团在欧洲持续投资十多年，不仅守护了欧洲标志性汽车品牌，也催生了很好的产业协同效应。
中国新能源汽车的快速发展，不仅为全球用户带来美好的出行体验，也是应对全球气候变化、推动绿色可持续发展的战略举措。
IT之家附前情提要：
欧盟委员会当地时间 25 日宣布，经过抽样方式确定选择比亚迪、上汽集团、吉利汽车启动反补贴调查。
欧盟之所以选取抽样方式确定最终目标，是因为涉及公司数量较多。贸易出版物 MLex 在其报道中声称，欧盟正“寻求为欧洲电动汽车制造商创造公平的竞争环境”。
《南华早报》则在昨日的报道中表示，特斯拉不是欧盟正在调查的公司之一，尽管它从中国运往欧洲的电动汽车数量多于其他公司。
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