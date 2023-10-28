Galaxy S24 系列手机有望率先搭载，三星已做好卫星通讯技术准备

IT之家 10 月 28 日消息，三星 System LSI 部门首席执行官 Park Yong-in 近日确认，将从明年开始，支持用于紧急联系的卫星服务，暗示明年推出的 Galaxy S24 系列手机支持双向卫星通信。

三星几个月前透露，公司已经开发出一种为智能手机实现双向卫星连接的方法，可能会应用在 Galaxy S24 机型上。不过，目前尚不清楚该功能是否适用于所有 Galaxy S24 系列手机，或者是否仅限于该系列中的 Galaxy S24 Ultra 机型。

IT之家今年 8 月报道，韩国科学技术信息通信部部长李钟镐在接受 Yonhap News 采访时表示，韩国国内的智能手机品牌有望明年推出一项服务，实现 5G 手机和卫星之间的数据传输。

由于三星是韩国唯一的大型智能手机品牌（LG 已经关闭了其智能手机部门），因此这暗示三星明年可能会在其手机上加入卫星通信功能。

李钟镐在采访中说：“我不能肯定地说，但我知道国内行业正在考虑明年商业化这项服务，期待明年会制定一个与卫星通信相关的标准。”

三星今年发布的 Galaxy S23 系列手机中使用的骁龙 8 Gen 2 是可以连接到 LEO（低地球轨道）卫星以提供紧急呼叫和消息服务的，然而 Galaxy S23 系列并不支持这个功能。

三星今年早些时候解释称，卫星通信生态系统尚未成熟，将等待生态系统完善后再推出相关新功能。据悉，三星正在与铱星通信（Iridium Communications）合作，后者拥有一个低轨道卫星网络，用于提供紧急通信服务。

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