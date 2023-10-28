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微软发布 Win11 Dev 23575 预览版：开始菜单推荐区域新增“近期添加应用”文件夹

2023/10/28 8:38:19 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825吉茵珂絲Dest1n拾星EdgeOS 的线索投递！

IT之家 10 月 28 日消息，微软今天面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Win11 Build 23575 预览版更新，并表示不会为该版本发布 SDK。

Win11 Build 23575 预览版更新内容如下：

[开始菜单]

IT之家从报道中获悉，微软目前已经邀请 Dev 频道的部分成员，测试开始菜单“推荐”区域的新特性，可以将用户近期添加的应用程序分组放入文件夹中。

Win11 Build 23575 预览版修复内容如下：

[常规]

  • 修复了最近 2 个 Dev 频道版本中，导致部分游戏无法启动，并跳出 0x1 错误的问题。

[Copilot in Windows]

  • 修复了 Windows Insider 用户反馈的，在 Win11 家庭版中 Copilot in Windows 从任务栏消失的问题。

[文件管理器]

  • 修复了将鼠标悬停在图库中的第一张图片上会出现，之后工具提示永远不会消失的问题。

  • 修复了关闭文件资源管理器有时可能导致 explorer.exe 崩溃的问题。

  • 优化后台性能，提高打开右键菜单的速度。

  • 修复了第二次在文件资源管理器中打开下拉菜单后，无法通过触摸滚动的问题。

[设置]

  • 修复了用户登录微软账号过程中，“Settings Home”可能会显示提醒，而且无法登录的问题。

[任务管理器]

  • 修复了滚动时设置中的下拉菜单会在屏幕上浮动的问题。

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关键词：Win11

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