准备未来三年内飞向月球，贝索斯向 NASA 展示“蓝月”货运着陆器模型

IT之家 10 月 28 日消息，当地时间周五，亿万富翁、亚马逊 CEO 杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下的商业太空公司“蓝色起源”公布了“蓝月”月球着陆器的设计，并在位于美国阿拉巴马州的发动机生产工厂向美国国家航空航天局（NASA）局长比尔・纳尔逊展示了着陆器模型。

据介绍，此次展示的是“蓝月”Mark 1 型，是一种单次发射的月球货运着陆器，可在月球表面任何地方运送多达 3 吨的货物，且能停留在月球表面，提供“安全、可靠、经济实惠”的进入月球环境的途径。

蓝色起源公司表示，“蓝月”将在未来三年内准备好飞向月球，并有望于本十年末启动载人登月任务，届时执行这一任务的着陆器将是“蓝月”Mark 2 型。

IT之家此前报道，今年 5 月 20 日，NASA 宣布蓝色起源获得该机构的 34 亿美元合约，后者将建造一艘在任月球着陆器。

▲ 图源蓝色起源

蓝色起源表示，计划与洛克希德-马丁、波音公司、航天器软件公司 Draper 和机器人公司 Astrobotic 合作建造一部高约 16 米的着陆器。

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