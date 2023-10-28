上线时间不到两年，中国广电 192 邮箱 12 月 1 日起停止服务

IT之家 10 月 28 日消息，今日上午有多名IT之家小伙伴投稿反馈，中国广电通过短信形式通知用户，旗下 192 邮箱将从 2023 年 12 月 1 日起停止提供服务，届时用户将无法登录及使用 192 邮箱。若用户拥有需要备份、保存的重要资料，需要登录官方提供的网站完成操作。

在这之前的 10 月 19 日，中广电移动网络有限公司发布《关于中国广电 192 邮箱停止服务的告知书》（下称《告知书》）称，因运营工作的调整，经公司批准，自 2023 年 12 月 1 日起停止运营中国广电 192 邮箱业务，用户可在当日之前将邮箱内的邮件、资料等进行备份、转存。

去年 6 月 27 日，中国广电 5G 的 192 号段开始试商用，“中国广电营业厅”微信小程序也正式上线运营，支持新用户号卡激活、视频彩铃办理、192 邮箱激活等。试商用期间，用户可免费试用视频彩铃、通信助理和 192 邮箱三项增值业务。

据介绍，192 邮箱业务是中国广电为用户提供的特色电子邮箱服务，手机号即邮箱号，提供 20G 容量的个人云盘、100 万封邮件、4GB 附件的存储能力。

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