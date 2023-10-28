代理协议即将到期，腾讯虚幻引擎 4 手游《诺亚之心》12 月 26 日停止运营

IT之家 10 月 28 日消息，腾讯旗下基于虚幻引擎 4 打造的手游《诺亚之心》运营团队近日发布停运公告称，由于腾讯与《祖龙科技》游戏开发商的代理协议即将到期，经与开发商友好协商，最终决定于 2023 年 12 月 26 日 10 点正式停止《诺亚之心》在中国大陆地区的运营。

官方给出了分步骤停运的时间表如下：

10 月 26 日 10 点：停止游戏充值和新用户注册。

12 月 26 日 10 点：正式停止游戏运营，关闭游戏服务器、官网，用户无法登录游戏。同时，论坛和专属客服也将关闭。

同时，官方也提供了一系列补偿活动，涉及的礼包、点券和抽奖将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务的替换。在 10 月 26 日 10:00 前购买过《诺亚之心》产品且账户有代币留存的用户，可在活动期间进入补偿页面根据账号余额领取《龙族幻想》《王者荣耀》《剑侠情缘》相关礼包。

IT之家注：《诺亚之心》是由祖龙娱乐研发，腾讯游戏代理发行的创新融合卡牌 MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）手游。

该作主打超大地图、自由探索、幻灵小队，协同作战、拟真生态，休闲玩法等特色。游戏中的“诺亚星球”有着完整星球无缝衔接的独特设计，地图面积号称可达 6400 万平方米。

官方表示，这款游戏借助虚幻引擎 4 的强大性能和表现力，打造了一个与众不同的无缝球形大地图，还突破了传统 MMORPG 职业限制，开发了更开放、自由的玩法体系。此外，官方称这款游戏拥有媲美端游的次世代画面和高自由度的开放世界，还有昼夜轮转及天气变幻系统。

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