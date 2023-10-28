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首页 > 科学探索>天文航天

美国宇航局下月将在国际空间站上安装 ILLUMA-T，首次试验激光通信中继

2023/10/28 11:03:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 28 日消息，美国宇航局和 SpaceX 计划于 11 月 5 日，发射猎鹰 9 号火箭前往国际空间站（ISS）。在本次发射的有效载荷中，最值得关注的就是 ILLUMA-T 组件，在安装到空间站之后可以实现新型激光通信系统。

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NASA 的 ILLUMA-T 有效载荷通过激光信号与 LCRD 通信。图片来源：NASA / Dave Ryan

IT之家注：ILLUMA-T 全称为 Integrated LCRD Low-Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal（集成 LCRD 的低地球轨道用户调制解调器和放大器终端），让空间站和地面之间的通信更加稳定。

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美国国家航空航天局的 ILLUMA-T 载荷已送达 SpaceX 公司的 "龙之岛"，该团队已将有效载荷整合到 "龙" 飞船中，为 11 月的发射做准备。图片来源：SpaceX

宇航员在空间站上安装 ILLUMA-T 系统之后，将会展开激光通信中继的首次试验，为未来的月球通信夯实基础。

NASA 的杰森・米切尔 (Jason Mitchell) 在新闻发布会上表示：“未来的任务可能需要非常大的数据需求，因此我们必须考虑如何满足这些需求，而更多的数据也意味着更多的发现，宇航局将会努力改善通信”。

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美国宇航局激光通信中继演示通过激光链路与国际空间站通信的插图。资料来源：美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心

ILLUMA-T 由 NASA 的空间通信与导航（SCaN）计划管理，通过与 NASA 的 LCRD（激光通信中继演示）合作，完成了 NASA 首个双向、端到端的激光通信中继。

LCRD 于 2021 年 12 月发射，目前正在通过一系列实验在地球上的两个地面站之间传输数据，展示从地球同步轨道进行激光通信的好处。

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NASA 激光通信路线图。图片来源：NASA / Dave Ryan

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关键词：美国宇航局国际空间站激光通信

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