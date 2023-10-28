美国宇航局下月将在国际空间站上安装 ILLUMA-T，首次试验激光通信中继

IT之家 10 月 28 日消息，美国宇航局和 SpaceX 计划于 11 月 5 日，发射猎鹰 9 号火箭前往国际空间站（ISS）。在本次发射的有效载荷中，最值得关注的就是 ILLUMA-T 组件，在安装到空间站之后可以实现新型激光通信系统。
IT之家注：ILLUMA-T 全称为 Integrated LCRD Low-Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal（集成 LCRD 的低地球轨道用户调制解调器和放大器终端），让空间站和地面之间的通信更加稳定。
宇航员在空间站上安装 ILLUMA-T 系统之后，将会展开激光通信中继的首次试验，为未来的月球通信夯实基础。
NASA 的杰森・米切尔 (Jason Mitchell) 在新闻发布会上表示：“未来的任务可能需要非常大的数据需求，因此我们必须考虑如何满足这些需求，而更多的数据也意味着更多的发现，宇航局将会努力改善通信”。
ILLUMA-T 由 NASA 的空间通信与导航（SCaN）计划管理，通过与 NASA 的 LCRD（激光通信中继演示）合作，完成了 NASA 首个双向、端到端的激光通信中继。
LCRD 于 2021 年 12 月发射，目前正在通过一系列实验在地球上的两个地面站之间传输数据，展示从地球同步轨道进行激光通信的好处。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。