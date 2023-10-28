【IT之家开箱】华为运动健康全家桶图赏：华为 Mate 60 Pro、华为 WATCH GT 4、华为 Freebuds Pro 3

自 9 月份“未发先售”以来，华为的 Mate60 系列手机一直行业备受关注，也成为了公众持续热议的话题。

在这个双十一之际，华为的这一系列新品自然成为了不少人的首选。

趁此机会，IT之家也为大家带来由华为 Mate 60 Pro、华为 WATCH GT 4（46mm 版本）、华为 Freebuds Pro 3 三款新品组成的华为运动健康全家桶图赏。

其中，华为 Mate 60 系列采用同心设计，以大地色卡带来独特的视觉美学，同时在通信、可靠性、影像、智慧体验等领域全面升级。包括卫星通话、超可靠玄武架构、全焦段超清影像、HarmonyOS 4 等一系列创新体验。

华为 WATCH GT 4 系列同样迎来全面进化：46mm 版本采用“几何美学”设计，表身配有八边形棱角；首创智能向星天线，定位精度再升级；搭载全新 TruSeen™5.5 + 心率监测技术，使监测到的运动健康数据更加专业、准确、全面；还有全新活力三环和华为首发的减脂塑形 App、全新 HarmonyOS 4 的加持等等。

华为 FreeBuds Pro 3 作为华为真无线耳机家族的旗舰产品，搭载了应用 Polar 码的麒麟 A2 芯片，支持星闪连接核心技术和蓝牙技术，将物理带宽提升 4 倍、抗干扰能力提升 2 倍；全新 L2HC 3.0 协议，配合华为 Mate 60 系列等手机时可实现 1.5Mbps 音频无损传输，带来超 CD 级品质的无损音质；还支持双驱动系统，提供三重自适应均衡器、全新静谧通话 2.0 及智慧动态降噪 3.0、空间音频 2.0 等技术。

接下来就一起来赏析华为全新的设计美学吧！

关于三款产品的价格配置信息，可点击下方链接了解：

《1499 元，华为 FreeBuds Pro 3 旗舰耳机正式发布：搭载麒麟 A2 芯片》

《1488 元起，华为 WATCH GT 4 发布：41mm / 46mm 两种规格，继续主打运动健康》

《华为 Mate 60 / 60 Pro 手机全系价格公布：标配 12GB 内存，起售价 5499 元 / 6499 元》

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