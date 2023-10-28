阿维塔 12 轿车预热：配备 6.7 英寸电子外后视镜、智能光感变色穹顶

IT之家 10 月 28 日消息，阿维塔昨日、今日通过官方微博对即将上市的新车阿维塔 12 进行持续预热，介绍新车的部分配置。

据介绍，该车搭载了“全天际”智能光感变色穹顶，由前风挡和全景天幕组成，支持自适应光感功能，号称紫外线防御力可达 99.99%，同时全景天幕提供售后附件遮阳帘可供选择。

此外，这一光感穹顶还支持手动、自动、语音等多种调节方式，可在锁车时自动变暗，并支持与休憩模式、观影模式等联动。（语音控制功能需整车 OTA 之后实现）

该车还提供了超清电子外后视镜，不过预计是作为选装配置出现的。据介绍，整个电子后视镜系统由 6.7 英寸外后视镜 + 2 个高清内显示屏组成，分辨率为 1280*720，视野无畸变影响，可“最大化”减少误判可能。

后视镜的视角、亮度可通过方向盘滚轮完成调节，支持手动、自适应，最高亮度可达 1000 尼特，且能够实现用户账户记忆功能。此外，该后视镜还可实现更直观的盲区监测、开门预警等功能，亦支持系统唤醒、延时策略功能，整车断电 10 分钟内，依旧能对下车时前后方来车或行人进行预警。

该后视镜支持加热除雾，可提供至高 120 秒的加热时间和至高 70℃的加热温度，镜头配备了疏水膜。

IT之家此前报道，阿维塔 12 将于 11 月 10 日全球上市，新车已于 10 月 11 日量产下线，号称由华为、宁德时代、长安汽车投入超 20 亿元。

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