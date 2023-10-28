赛力斯公布第三季度报告：净亏损 9.5 亿元，问界新 M7 车型将拉动营收

IT之家 10 月 28 日消息，据上证 e 互动平台，赛力斯集团股份有限公司今日公布了 2023 年第三季度报告。报告数据显示，该季度赛力斯集团实现 56.48 亿元营收，同比下滑 47.25%，净亏损额约为 9.5 亿元，去年同期净亏损为 9.47 亿元。不过，该季度经营活动产生的现金流量净额同比增长了 147.59%。

若从今年累计来看，前三季度赛力斯集团营收 166.8 亿元，同比下滑 27.86%，净亏损 22.94 亿元，去年同期约为 26.75 亿元，营收情况开始出现好转。

赛力斯集团表示，该季度营收变化的主要原因是销量同比下降，新款产品问界新 M7 系列车型于 9 月下旬发布、交付，随着公司产品逐渐交付，营业收入有望明显增长。

IT之家此前报道，赛力斯集团本月初发布的 9 月产销快报数据显示，当月该品牌实现产量 17270 辆，同比减少 41.11%，销量 17952 辆，同比减少 37.93%。

新能源汽车（包括但不限于 AITO 问界）产销分别为 9062 辆、10246 辆，同比减少 51.68%、41.77%。其中赛力斯汽车产销为 6101 辆、7125 辆，同比减少 45.74%、29.75%。

作为对比，赛力斯 8 月新能源汽车产销分别为 5711 辆、6243 辆。

进入今年 9-10 月，华为、赛力斯联合设计的问界新 M7、M9 等车型热度有增无减。据华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案董事长余承东透露，截至 10 月 7 日 10 点，新 M7 累计大定 55506 辆。另一款将于 12 月问世的旗舰车型问界 M9 也拥有居高不下的人气：截至 10 月 25 日，该车型预订突破 15000 辆。

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