消息称国产科幻电影《流浪地球 2》将角逐 2024 奥斯卡“最佳国际影片”奖项

IT之家 10 月 28 日消息，据外媒“好莱坞报道者”当地时间周五报道，知情人士透露称中国科幻电影《流浪地球 2》已于当日被添加到美国电影艺术与科学学院（IT之家注：奥斯卡金像奖全称“美国电影艺术与科学学院奖”）的会员专享流媒体服务“Academy Screening Room”中，意味着《流浪地球 2》将代表中国内地角逐 2024 年奥斯卡“最佳国际影片”奖项评选。

报道还称，来自巴基斯坦、加拿大的影片《熊熊燃烧》（In Flames）与《流浪地球 2》一同入围，参与 2024 奥斯卡“最佳国际影片”评选。

《流浪地球 2》于 1 月 22 日在中国大陆及北美地区同步上映，由郭帆执导，吴京、李雪健、沙溢、宁理、王智、朱颜曼滋领衔主演、刘德华特别出演。

剧情简介：

在并不遥远的未来，太阳急速衰老与膨胀，再过几百年整个太阳系将被它吞噬毁灭。为了应对这场史无前例的危机，地球各国放下芥蒂，成立联合政府，试图寻找人类存续的出路。通过摸索与考量，最终推着地球逃出太阳系的“移山计划”获得压倒性胜利。人们着手建造上万台巨大的行星发动机，带着地球踏上漫漫征程。满腔赤诚的刘培强（吴京 饰）和韩朵朵（王智 饰）历经层层考验成为航天员大队的一员，并由此相知相恋。但是漫漫征途的前方，仿佛有一股神秘的力量不断破坏着人类的自救计划。看似渺小的刘培强、量子科学家图恒宇（刘德华 饰）、联合政府中国代表周喆直（李雪健 饰）以及无数平凡的地球人，构成了这项伟大计划的重要一环……